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Монатік кардинально змінив стиль у свій день народження

1 квітня 2024 23:10
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Стас Кожушко
Редактор
Дмитро Монатік став блондином — відео
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понеділок, 1 квітня, співаку Дмитру Монатіку (MONATIK) виповнилось 38 років. Артист завітав на зйомки у прямому ефірі та показався в новому стилі. 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі шоу "Сніданок з 1+1".

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Зірковий уродженець Луцьку з’явився у студії у новому стилі — співак змінив колір волосся. Тепер Монатік — блондин. Саму ж зачіску Дмитро змінювати не став. На запитання ведучих стосовно цього, співак зазначив, що це потрібно для одного з проєктів, який він робить спільно з титулованою українською режисеркою Таню Муіньо.

Також Монатік зазначив, що відчуває себе значно молодшим за свій вік. 

"Я не відчуваю себе на 38. Мені здається, я десь там на 26 зупинився. Мені так хочеться в це вірити. Ну я себе так відчуваю. Воно ж зсередини йде", — розповів Дмитро.

Також Монатік зазначив, що вже як п’ять днів в нього заблоковані сторінки в Instagram та Facebook. Ці соцмережі належать компанії Meta американського мільярдера Марка Цукерберга. За словами зіркового іменинника, відповідні запити на розблокування вже були надіслані з боку його команди. 

Монатік кардинально змінив стиль у свій день народження - фото 1
Скриншот: Instagram/monatik_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що мотивувало Дмитра Монатіка повернутися до танцювального жанру в кліпах. Також ми розповідали, як репер Потап відреагував на фейкові новини про свою "смерть".

Дмитро Монатік
волосся
українські зірки
стиль

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