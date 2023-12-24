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Періс Гілтон здивувала святковим образом

24 грудня 2023 11:09
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Періс Гілтон здивувала святковим образом
Телезірка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Світська левиця Періс Гілтон похизувалася стрункою фігурою у спідньому та панчохах. Відверту фотосесію 42-річна зірка зробила на честь Різдва. 

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Позувала перед ялинкою

Періс Гілтон показала відверту фотосесію, яку зробила напередодні свят. Телезірка позувала у червоному мереживному спідньому, панчохах у колір, образ прикрасила масивним кольє і червоними туфлями на підборах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На деяких фото жінка з'явилася у шубі у такому ж яскравому кольорі. 

"Ніколи канікули не були такими гарячими! Ви у списку слухняних чи неслухняних?", — запитала у підписників Періс. 

Фотосет зірка влаштувала у своєму будинку. Позувала і перед ялинкою, яка, чомусь, була не до кінця прикрашеною, також на фоні каміну і сходів.

 

Періс Гілтон
Телезірка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Не обійшлося і без реквізиту. У руках 42-річної світської левиці були то цукерки, то гламурне люстерко, то рожерий плюшевий пістолет. 

Напередодні Гілтон публікувала різдвяні фото з коханим і з сином. На них вона показалася у набагато більш стриманих образах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва.

Також ми писали, що Періс Гілтон оголосила про другу дитину, яку назвала незвичним ім'ям.

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