Періс Гілтон здивувала святковим образом

Телезірка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Світська левиця Періс Гілтон похизувалася стрункою фігурою у спідньому та панчохах. Відверту фотосесію 42-річна зірка зробила на честь Різдва.

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Позувала перед ялинкою

Періс Гілтон показала відверту фотосесію, яку зробила напередодні свят. Телезірка позувала у червоному мереживному спідньому, панчохах у колір, образ прикрасила масивним кольє і червоними туфлями на підборах.

На деяких фото жінка з'явилася у шубі у такому ж яскравому кольорі.

"Ніколи канікули не були такими гарячими! Ви у списку слухняних чи неслухняних?", — запитала у підписників Періс.

Фотосет зірка влаштувала у своєму будинку. Позувала і перед ялинкою, яка, чомусь, була не до кінця прикрашеною, також на фоні каміну і сходів.

Телезірка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Не обійшлося і без реквізиту. У руках 42-річної світської левиці були то цукерки, то гламурне люстерко, то рожерий плюшевий пістолет.

Напередодні Гілтон публікувала різдвяні фото з коханим і з сином. На них вона показалася у набагато більш стриманих образах.

Нагадаємо, Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва.

Також ми писали, що Періс Гілтон оголосила про другу дитину, яку назвала незвичним ім'ям.