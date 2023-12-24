Пэрис Хилтон удивила праздничным образом
Светская львица Пэрис Хилтон похвасталась стройной фигурой в нижнем белье и чулках. Откровенную фотосессию 42-летняя звезда сделала в честь Рождества.
Фото опубликовала в своем Instagram.
Позировала перед елкой
Пэрис Хилтон показала откровенную фотосессию, которую сделала в канун праздников. Телезвезда позировала в красном кружевном нижнем, чулках в цвет, образ украсила массивным колье и красными туфлями на каблуке.
На некоторых фотографиях женщина появилась в шубе в таком же ярком цвете.
"Никогда каникулы не были такими горячими! Вы в списке послушных или непослушных?", — спросила подписчиков Пэрис.
Фотосет звезда устроила в своем доме. Позировала и перед елкой, которая, почему-то, была не до конца украшена, также на фоне камина и лестницы.
Не обошлось и без реквизита. В руках 42-летней светской львицы были то конфеты, то гламурное зеркальце, то рожевый плюшевый пистолет.
Накануне Хилтон публиковала рождественские фото с любимым и сыном. На них она показалась в гораздо более сдержанных образах.
Напомним, Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Гилтон в Киев.
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