Пэрис Хилтон удивила праздничным образом

Телезвезда Пэрис Гилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица Пэрис Хилтон похвасталась стройной фигурой в нижнем белье и чулках. Откровенную фотосессию 42-летняя звезда сделала в честь Рождества.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Позировала перед елкой

Пэрис Хилтон показала откровенную фотосессию, которую сделала в канун праздников. Телезвезда позировала в красном кружевном нижнем, чулках в цвет, образ украсила массивным колье и красными туфлями на каблуке.

На некоторых фотографиях женщина появилась в шубе в таком же ярком цвете.

"Никогда каникулы не были такими горячими! Вы в списке послушных или непослушных?", — спросила подписчиков Пэрис.

Фотосет звезда устроила в своем доме. Позировала и перед елкой, которая, почему-то, была не до конца украшена, также на фоне камина и лестницы.

Телезвезда Пэрис Гилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Не обошлось и без реквизита. В руках 42-летней светской львицы были то конфеты, то гламурное зеркальце, то рожевый плюшевый пистолет.

Накануне Хилтон публиковала рождественские фото с любимым и сыном. На них она показалась в гораздо более сдержанных образах.

Напомним, Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Гилтон в Киев.

Также мы писали, что Пэрис Гилтон объявила о втором ребенке, который назвала необычным именем.