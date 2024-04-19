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Первое появление Klavdia Petrivna на сцене — показала ли певица лицо

19 апреля 2024 22:41
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Стас Кожушко
Редактор
Klavdia Petrivna впервые вышла на сцену — показала ли певица лицо
Изображение певицы Klavdia Petrivna. Фото: Instagram/klavdia_petrivna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Одна из самых загадочных певиц украинского шоу-бизнеса Klavdia Petrivna впервые появилась на сцене. Она стала приглашенной гостьей концерта Артема Пивоварова в столичном "Дворце Спорта", который прошел в пятницу, 19 апреля.

Об этом сообщает издание "СЛУХ".

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Участие певицы в концерте команда Артема Пивоварова не анонсировала. Она появилась из-под сцены в красном наряде, а ее лицо скрыла большая шляпа в китайском стиле. Вместе с Артемом Klavdia Petrivna вживую исполнила новую песню, которую пока артисты не анонсировали.

По информации "МУЗВАР", новый трек создан в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Релиз состоится 25 апреля. В своей публикации создатели "МУЗВАР" намекнули, что под образом Klavdia Petrivna маскируется певица Маша Кондратенко, которая известна, в частности, своим треком "Ванька-Встанька".

О Klavdia Petrivna

Первые демозаписи Klavdia Petrivna появились у TikTok в июле 2023 года. На стриминговые сервисы треки артистки попали осенью. Лишь на Spotify ее слушают более 549 тысяч пользователей. Такой аудитории нет у многих известных представителей украинского шоу-бизнеса.

Ее песня "Знайди мене" вышла полгода назад, но до сих пор входит в десятку самых популярных музыкальных видео украинского YouTube. Клип имеет более 15 млн просмотров.

Относительно того, кто действительно скрывается под образом Klavdia Petrivna в сети и СМИ ходит много версий. Впрочем, достоверно неизвестно, какая же артистка отыграет шоу 30 августа в столичном "Дворце Спорта" под псевдонимом. Это будет первый концерт Klavdia Petrivna.

Напомним, ранее мы писали, что в Закарпатье отменили выступление певца EL Кравчука из-за его внешности. Также мы рассказывали, что певица Мята пристыдила Гайтану за замалчивание войны в Украине.

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музыка
Артем Пивоваров
украинские звезды
певица

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