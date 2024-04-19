М'ята присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні

Співачка Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic

На початку цього місяця співачка Гайтана випустила перший за десять років музичний альбом. Втім від початку війни артистка майже не веде соцмережі і лише декілька разів публічно згадала війну на Батьківщині. Це прокоментувала співачка М’ята.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах "Наше радіо".

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М’ята проти Гайтани

Юлія Загорська (справжнє ім’я співачки М’яти) взяла участь в рубриці "На двох стільцях". Ведуча запитала в артистки, кого б вона не посадила за стіл українського шоу-бізнесу: Олю Полякову чи Гайтану.

"Гайтану. Тому що я знаю правду про цю артистку. Вона довго мовчала, не говорила стосовно війни. І досі мовчить. Але вже й не треба нічого говорити, це вже неважливо", — заявила М'ята.

Втім далеко не всім користувачам соцмереж сподобалась поведінка Юлії. Їй закидають неповагу до колег по шоу-бізнесу.

Скриншот: Instagram/nasheradioua

Де зараз Гайтана

Під час повномасштабної війни 45-річна зіркова уродженка Києва зробила 20 публікацій, три з яких були про війну. Втім жодного інтерв’ю Гайтана не дала. За словами шоумена Слави Дьоміна вона разом з чоловіком та донькою живе у Швейцарії, куди переїхала вже після початку повномасштабної війни.

Згодом Гайтана це підтвердила. Співачка вказала контактний номер членів її команди. Міжнародний код +41 — швейцарський.

Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті скасували виступ співака EL Кравчука через його зовнішність. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько висміяла Alyona Alyona та Jerry Heil.