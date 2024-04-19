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Відома співачка присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні

19 квітня 2024 20:40
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
М'ята присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні
Співачка Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку цього місяця співачка Гайтана випустила  перший за десять років музичний альбом. Втім від початку війни артистка майже не веде соцмережі і лише декілька разів публічно згадала війну на Батьківщині. Це прокоментувала співачка М’ята. 

Відповідне відео з’явилось в соцмережах "Наше радіо".

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Юлія Загорська (справжнє ім’я співачки М’яти) взяла участь в рубриці "На двох стільцях". Ведуча запитала в артистки, кого б вона не посадила за стіл українського шоу-бізнесу: Олю Полякову чи Гайтану. 

"Гайтану. Тому що я знаю правду про цю артистку. Вона довго мовчала, не говорила стосовно війни. І досі мовчить. Але вже й не треба нічого говорити, це вже неважливо", — заявила М'ята.

Втім далеко не всім користувачам соцмереж сподобалась поведінка Юлії. Їй закидають неповагу до колег по шоу-бізнесу. 

Відома співачка присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні - фото 1
Скриншот: Instagram/nasheradioua

Де зараз Гайтана

Під час повномасштабної війни 45-річна зіркова уродженка Києва зробила 20 публікацій, три з яких були про війну. Втім жодного інтерв’ю Гайтана не дала. За словами шоумена Слави Дьоміна вона разом з чоловіком та донькою живе у Швейцарії, куди переїхала вже після початку повномасштабної війни. 

Згодом Гайтана це підтвердила. Співачка вказала контактний номер членів її команди. Міжнародний код +41 — швейцарський.

Відома співачка присоромила Гайтану за замовчування війни в Україні - фото 2
Скриншот: Instagram/gaitanamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті скасували виступ співака EL Кравчука через його зовнішність. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько висміяла Alyona Alyona та Jerry Heil.

музика
Гайтана
українські зірки
співачка

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