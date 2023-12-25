П'ять найкращих мультфільмів про Різдво

Грінч. Фото: стопкадр з мультфільму "Грінч"

Різдво — це час сімейного об'єднання та спогадів про дитинство. У такий день хочеться провести більше часу з рідними, й одним із варіантів розваг може бути спільний перегляд улюблених мультфільмів.

Новини.LIVE зібрав добірку неймовірно милих стрічок, які будуть цікаві і дорослим, і маленьким.

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Різдвяна історія

Ніщо не вічно, окрім класики. Неймовірна повчальна історія, яка стала найвідомішою різдвяною казкою в світі, сподобається практично кожному. Жадібний Скрудж живе найжахливіше життя — жорстокий до людей, до себе і найгірше — не святкує Різдво. У переддень свята до нього навідуються три привиди — минуле, теперішнє і майбутнє. Вони спробують змінити скам'яніле серце Скруджа.

Шрек. Різдво

Легендарний зелений "людожер" теж не може обійтися без святкувань. Він спробує на свій лад створити свято для себе та найрідніших йому створінь. Спойлер — це буде складно, проте дуже смішно для глядачів.

Полярний експрес

Маленький хлопчик геть втратив віру у Санту, проте напередодні Різдва йому випадає можливість потрапити на північний полюс. Він вирушає туди потягом. На нього чекають різноманітні пригоди і найголовніше — пошуки Санта Клауса.

Грінч

Усім знайомий зелений та волохатий чоловічок знову намагається викрасти Різдво, і йому це майже вдається. Грінч мав би тішитися своїй перемозі, але все йде шкереберть... Тепер перед ним постає інше завдання.

Вартові легенд

Санта, Великодній кролик, Зубна фея, пісочник та Джек Мороз створять казку. Вони покажуть справжню магію і будуть боротися за святковий дух зі злим Пітчем. Хто переможе?

Нагадуємо, які фільми вийшли в український прокат цього тижня.

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