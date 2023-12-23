Підбірка фільмів від Netflix про Різдво

Постер фільму "Різдвяні хроніки 2". Фото: Netflix

Різдво — одне з найулюбленіших свят мільйонів українців. Окрім душевних розмов, Святвечора та обміну подарунками, воно не проходить без перегляду фільмів.

Новини.LIVE зібрав підбірку популярних стрічок про Різдво на стримінговій платформі Netflix.

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Сімейна комедія з Куртом Расселом в головний ролі розповідає про пригоди підлітка Тедді Пірса і його молодшої сестрички Кейт, яка все ще вірить в існування Санти. Люблячі і дбайливі батьки завжди влаштовували на Різдво своїм дітям справжнє свято з безліччю подарунків і завжди робили відеозапис на пам'ять.

Тедді виріс і перестав вірити в Санта-Клауса, але його сестра Кейт продовжує активно готуватися до зустрічі з Сантою напередодні кожного Різдва. Озброївшись відеокамерою Кейт і Тедді готові чергувати всю ніч, щоб відзняти появу Санти. І ця різдвяна ніч подарує їм найнеймовірніші пригоди, про які брат з сестрою навіть мріяти не могли, адже їм належить допомогти Санті вибратися з небезпечної халепи.

Замок на Різдво

Сюжет розповідає про американську письменницю Софі Браун, авторку бестселера. Вона їде до Шотландії, щоб уникнути скандалу з її останньою книгою. Софі відвідує село, де народився її батько, а дідусь працював дворецьким у замку неподалеку. Перебуваючи там, вона зрештою закохується в замок, але змушена зіткнутися зі злим герцогом, який ним володіє.

Головні ролі зіграли зірка фільму "Блакитна лагуна" Брук Шилдс та популярний голлівудський актор Кері Елвес. Він відомий завдяки франшизі "Пила" та серіалу "Секретні матеріали".

Незабутнє Різдво

Сьєра Бельмонт, яку грає голлівудська акторка Ліндсі Лохан, — розпещена спадкоємиця підприємця, який володіє розкішним гірськолижним курортом. Її життя нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона втратила пам’ять.

Власник невеликого готелю на ім'я Джек, який залишився без дружини та один виховує доньку, бере турботу про Сьєру на себе. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє в затишний і чарівний світ звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка і любов.

Не дуже веселе Різдво

Мексиканська різдвяна фантастична комедія 2022 року режисера Марка Алазракі за сценарієм Алазракі, Хуана Карлоса Гарсона та Анжеліки Гудіньо. Головну роль зіграв Маурісіо Охман. Це рімейк бразильського фільму 2020 року "Ще одне Різдво".

За сюжетом, Чуй — дуже сварливий чоловік. Одного разу життя підносить йому великий урок: він отримує заклинання на Різдво та прокидається через рік. Незабаром він усвідомлює, що приречений повторювати Святвечір знову і знову, мати справу з наслідками того, що його інше "я" зробило протягом решти 364 днів року.

Завжди самотній

Кожне Різдво Пітер проводить у родинному колі, але цей час для нього стає не дуже веселим, тому що хлопець відчуває себе якоюсь проблемою, яку його родичі намагаються вирішити. Все через те, що Пітер поки що не зустрів свою другу половинку і проводить свято наче на самоті.

Хлопцю відчайдушно потрібна компанія на свята, тому що він не перенесе чергове Різдво. Тому Пітер умовляє свого найкращого друга Ніка поїхати разом із ним. Щоправда, це викликає багато запитань у родичів і призводить до низки курйозних пригод.

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