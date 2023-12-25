Пять лучших мультфильмов о Рождестве

Гринч. Фото: стопкадр из мультфильма "Гринч"

Рождество — это время семейного объединения и воспоминаний о детстве. В такой день хочется провести больше времени с родными, и одним из вариантов развлечений может быть общий просмотр любимых мультфильмов.

Новини.LIVE собрал подборку невероятно милых картин, которые будут интересны и взрослым, и маленьким.

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Рождественская история

Ничто не вечно, кроме классики. Невероятная назидательная история, ставшая самой известной рождественской сказкой в мире, понравится практически каждому. Жадный Скрудж живет ужаснейшую жизнь — жестокий к людям, к себе и хуже всего — не празднует Рождество. В канун праздника к нему наведываются три привидения — прошлое, настоящее и будущее. Они попытаются изменить окаменевшее сердце Скруджа.

Шрек. Рождество

Легендарный зеленый "людоед" тоже не может обойтись без празднований. Он попытается на свой манер создать праздник для себя и родных ему созданий. Спойлер — это будет сложно, но очень смешно для зрителей.

Полярный экспресс

Маленький мальчик совсем утратил веру в Санту, однако накануне Рождества ему выпадает возможность попасть на северный полюс. Он отправляется туда поездом. Его ждут разнообразные приключения, и самое главное — поиски Санта Клауса.

Гринч

Всем знакомый зеленый и мохнатый человечек снова пытается похитить Рождество, и ему это почти удается. Гринч должен радоваться своей победе, но все идет кувырком... Теперь перед ним стоит другая задача.

Часовые легенд

Санта, Пасхальный кролик, Зубная фея, Песочник и Джек Мороз создадут сказку. Они покажут настоящую магию и будут сражаться за праздничный дух со злым Питчем. Кто победит?

Напоминаем, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе.

Раньше мы делились подборкой фильмов от Netflix о Рождестве.