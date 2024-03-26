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Во время концерта известной певицы скончался человек — подробности

26 марта 2024 14:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Во время концерта известной певицы скончался человек — подробности
Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Анастасия Приходько сообщила о трагедии во время своего выступления в Трускавце. Звезда не рассказала подробностей, однако некоторые СМИ раскрыли причину инцидента.

Об этом она отметила на своей странице в Instagram.

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На концерте Анастасии Приходько произошла трагедия

Певица сообщила, что во время ее выступления в украинском городе Трускавец, во время тура звезды "Холодно", вечером 25 марта, произошла трагедия.

Выступление было запланировано во Дворце культуры им. Т. Шевченко.

Звезда не захотела раскрывать подробности.

"Сегодня случилась огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце. Сейчас без комментариев", — обратилась к поклонникам артистка.

Во время концерта известной певицы скончался человек — подробности - фото 1
На концерте певицы Анастасии Приходько произошла трагедия. Фото: скриншот Instagram
Во время концерта известной певицы скончался человек — подробности - фото 2
На концерте певицы Анастасии Приходько произошла трагедия. Фото: скриншот Instagram
Во время концерта известной певицы скончался человек — подробности - фото 3
На концерте певицы Анастасии Приходько произошла трагедия. Фото: скриншот Instagram

По информации издания RegioNews , её менеджер внезапно скончался прямо на глазах зрителей в концертном зале. Этот инцидент произошел во время выступления артистки.

Сама Анастасия Приходько пока не рассказала никаких деталей смерти своего сотрудника, поэтому неизвестно, сколько было мужчине лет и были ли у него какие-то болезни.

Напомним, мы ранее писали, что у реперки Alyona Alyona скончалась ее близкая подруга.

Также представитель Грузии на Евровидении потеряла родного брата.

Анастасия Приходько
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Трускавец
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