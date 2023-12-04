Во время презентации новой части "Дюны" актриса получила посторонним предметом в лицо

Во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу
Актриса Флоренс Пью была шокирована после того, как ей попал в лицо брошеный из зала предмет. Инцидент произошел на сцене в Бразилии во время презентации новой части "Дюны".
Об этом пишет Daily Mail.
Актрисе "Дюны" чуть не выбили глаз на сцене
27-летняя актриса была в Сан-Паулу, Бразилия, на мероприятии Comic-Con, посвященном промо "Дюны: Часть вторая" вместе со своими коллегами Тимоти Шаламе, Остином Батлером и Зендаей.
Коллеги Пью проверили, все ли с ней в порядке после инцидента. Эта ситуация стала последней в тревожной тенденции, когда знаменитостей забрасывают предметами на сцене.
Некоторый третий кое-что на Флоренции Пуге и его в ее стороне на #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV— Timmytea (@timmostea) December 3, 2023
В соцсетях поклонники звезды были возмущены.
"Отвратительно. Дойдет до того, что люди не захотят участвовать в живых мероприятиях или концертах... если им придется волноваться о том, что люди бросят в них чем-то и они пострадают".
Один фанат назвал инцидент "полным неуважением", а другой спросил: "Почему люди это делают?"
Один пользователь отметил, что людей уже предупреждали ничего не бросать на сцену, и они все равно это сделали.
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