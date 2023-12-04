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Во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу

4 декабря 2023 12:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Во время презентации новой части "Дюны" актриса получила посторонним предметом в лицо
Флоренс Пью. Фото: instagram.com/florencepugh/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Флоренс Пью была шокирована после того, как ей попал в лицо брошеный из зала предмет. Инцидент произошел на сцене в Бразилии во время презентации новой части "Дюны".

Об этом пишет Daily Mail.

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27-летняя актриса была в Сан-Паулу, Бразилия, на мероприятии Comic-Con, посвященном промо "Дюны: Часть вторая" вместе со своими коллегами Тимоти Шаламе, Остином Батлером и Зендаей.

Коллеги Пью проверили, все ли с ней в порядке после инцидента. Эта ситуация стала последней в тревожной тенденции, когда знаменитостей забрасывают предметами на сцене.

В соцсетях поклонники звезды были возмущены.

"Отвратительно. Дойдет до того, что люди не захотят участвовать в живых мероприятиях или концертах... если им придется волноваться о том, что люди бросят в них чем-то и они пострадают".

Один фанат назвал инцидент "полным неуважением", а другой спросил: "Почему люди это делают?"

Один пользователь отметил, что людей уже предупреждали ничего не бросать на сцену, и они все равно это сделали.

На прошлой неделе певица Ари Леннокс была расстроена после того, как посетитель концерта швырнул бутылку в ее сторону, когда она выступала.

Напомним, экс-супруга Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке.

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