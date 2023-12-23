Подборка фильмов от Netflix о Рождестве

Постер фильма "Рождественские хроники 2". Фото: Netflix

Рождество — один из самых любимых праздников миллионов украинцев. Кроме душевных разговоров, Сочельника и обмена подарками, он не проходит без просмотра фильмов.

Новини.LIVE собрал подборку популярных лент о Рождестве на стриминговой платформе Netflix.

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Семейная комедия с Куртом Расселом в главной роли рассказывает о приключениях подростка Тедди Пирса и его младшей сестренки Кейт, все еще верящей в существование Санты. Любящие и заботливые родители всегда устраивали на Рождество своим детям настоящий праздник с множеством подарков и всегда делали видеозапись на память.

Тедди вырос и перестал верить в Санта-Клауса, но его сестра Кейт продолжает активно готовиться к встрече с Сантой в канун каждого Рождества. Вооружившись видеокамерой Кейт и Тедди готовы дежурить всю ночь, чтобы снять появление Санты. И эта рождественская ночь подарит им самые невероятные приключения, о которых брат с сестрой даже мечтать не могли, ведь им предстоит помочь Санте выбраться из опасной передряги.

Замок на Рождество

Сюжет рассказывает об американской писательнице Софи Браун, авторе бестселлера. Она едет в Шотландию во избежание скандала с ее последней книгой. Софи посещает село, где родился ее отец, а дедушка работал дворецким в замке неподалеку. Находясь там, она в конце концов влюбляется в замок, но вынуждена столкнуться со злым владеющим им герцогом.

Главные роли сыграли звезда фильма "Голубая лагуна" Брук Шилдс и популярный голливудский актер Кэри Элвес. Он известен благодаря франшизе "Пила" и сериалу "Секретные материалы".

Незабываемое Рождество

Сьерра Бельмонт, которую играет голливудская актриса Линдси Лохан, — избалованная наследница предпринимателя, владеющего роскошным горнолыжным курортом. Ее жизнь скучна и предсказуема, но все меняется, когда она потеряла память.

Владелец небольшой гостиницы по имени Джек, оставшийся без жены и один воспитывающий дочь, берет заботу о Сьерре на себя. С этого момента избалованная девушка попадает в уютный и волшебный мир обычной семьи, открывая для себя простые радости жизни среди людей, где царит взаимопонимание, поддержка и любовь.

Не очень веселое Рождество

Мексиканская рождественская фантастическая комедия 2022 года режиссера Марка Алазраки по сценарию Алазраки, Хуана Карлоса Гарсона и Анжелики Гудиньо. Главную роль сыграл Маурисио Охман. Это римейк бразильского фильма 2020 года "Еще одно Рождество".

По сюжету, Чуй — очень сварливый мужчина. Однажды жизнь преподносит ему большой урок: он получает заклинание на Рождество и просыпается год спустя. Вскоре он осознает, что обречен повторять Сочельник снова и снова, иметь дело с последствиями того, что его другое "я" сделало в течение оставшихся 364 дней года.

Всегда одинокий

Каждое Рождество Питер проводит в кругу семьи, но это время для него становится не очень веселым, потому что парень чувствует себя какой-то проблемой, которую его родственники пытаются решить. Все потому, что Питер пока не встретил свою вторую половинку и проводит праздник как в одиночестве.

Парню отчаянно нужна компания по праздникам, потому что он не перенесет очередное Рождество. Поэтому Питер уговаривает своего лучшего друга Ника поехать вместе с ним. Правда, это вызывает множество вопросов у родственников и приводит к ряду курьезных приключений.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе. Также мы рассказывали о ТОП-5 худших фильмах 2023 года по версии кинокритиков Variety.