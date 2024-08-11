Гоакін Фенікс прирік фільм на банкрутство — причини

Американський актор Хоакін Фенікс. Фото: Ethan James Green / Vanity Fair

Актор Гоакін Фенікс має величезну популярність та багато вдалих ролей. Він мав зіграти в новому фільму про гей-роман режисера Тодда Гейнса. Однак, в останній момент відмовився.

Про це пише Dead Line.

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Зірка фільму "Гладіатор" та лауреат премії "Оскар", "Золотий глобус" і "Ґреммі" шокував кіносвіт. Гоакін Фенікс в останню хвилину я від свого нового кінопроєкту. Він мав зіграти головну роль у картині про гей-романи режисера Тодда Гейнса.

Журналісти вважають, що актор "злякався" та покинув проєкт за 5 днів до початку фільмування.

"Виробництво мертве, а не призупинено, оскільки немає планів проводити новий кастинг на роль, яка призначалася лауреату "Оскара". Членам знімальної групи на знімальному майданчику у Гвадалахарі, Мексика, необхідно виплатити гроші", — йдеться в публікації.

Гоакін Фенікс та Леді Гага у фільмі "Джокер 2". Фото: постер

Це рішення Гоакіна стало ударом для продюсерів, оскільки на його роль не можна знайти іншого актора. Причина в тому, що проєкт було презентовано дистриб'юторам із Феніксом у головній ролі, і це була головна причина, через яку фільм було продано.

Сам Гоакін Фенікс ситуацію не коментує. Відомо, що він брав участь у написанні сценарію разом із Гейнсом і Джоном Реймондом. У сюжеті — двоє закоханих чоловіків, одного з яких мав зіграти Фенікс. Події відбуваються у 1930-х роках, герої картини виїжджають з Каліфорнії до Мексики. У мережі ширяться чутки, що актор відмовився через гострі сцени.

Гоакін Фенікс у фільмі "Гладіатор". Фото: скриншот

Нагадаємо, режисер Рідлі Скотт розповів про подробиці фільмування "Гладіатор 2". Також трейлер другої частини "Джокер" став надзвичайно популярним.