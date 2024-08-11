Хоакин Феникс обрек фильм на банкротство - причины

Подставил всех — Хоакин Феникс отказался от фильма о геях накануне съемок
Актер Хоакин Феникс пользуется огромной популярностью и много удачных ролей. Он должен был сыграть в новом фильме о гей-романе режиссера Тодда Гейнса. Однако в последний момент отказался.
Об этом пишет Dead Line.
Хоакин Феникс отказался от работы в кино
Звезда фильма "Гладиатор" и лауреат премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" шокировали киномир. Хоакин Феникс в последнюю минуту от своего нового кинопроекта. Он должен был сыграть главную роль в картине о гей-романах режиссера Тодда Гейнса.
Журналисты считают, что актер "испугался" и покинул проект за 5 дней до начала съемки.
"Производство мертвое, а не приостановлено, поскольку нет планов проводить новый кастинг на роль, назначаемую лауреату "Оскара". Членам съемочной группы на съемочной площадке в Гвадалахаре, Мексика, необходимо выплатить деньги", — говорится в публикации.
Это решение Хоакина явилось ударом для продюсеров, поскольку на его роль нельзя найти другого актера. Причина в том, что проект был презентован дистрибьюторам с Фениксом в главной роли, и это была главная причина, по которой фильм был продан.
Сам Хоакин Феникс ситуацию не комментирует. Известно, что он участвовал в написании сценария вместе с Гейнсом и Джоном Реймондом. В сюжете — двое влюбленных мужчин, одного из которых должен был сыграть Феникс. События происходят в 1930-х годах, герои картины уезжают из Калифорнии в Мексику. В сети ходят слухи, что актер отказался из-за острых сцен.
Напомним, режиссер Ридли Скотт рассказал о подробностях фильмирования "Гладиатор 2". Также трейлер второй части "Джокер" стал очень популярен.
Читайте Новини.LIVE!