Хоакин Феникс обрек фильм на банкротство - причины

Американский актер Хоакин Феникс. Фото: Ethan James Green / Vanity Fair

Актер Хоакин Феникс пользуется огромной популярностью и много удачных ролей. Он должен был сыграть в новом фильме о гей-романе режиссера Тодда Гейнса. Однако в последний момент отказался.

Об этом пишет Dead Line.

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Звезда фильма "Гладиатор" и лауреат премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми" шокировали киномир. Хоакин Феникс в последнюю минуту от своего нового кинопроекта. Он должен был сыграть главную роль в картине о гей-романах режиссера Тодда Гейнса.

Журналисты считают, что актер "испугался" и покинул проект за 5 дней до начала съемки.

"Производство мертвое, а не приостановлено, поскольку нет планов проводить новый кастинг на роль, назначаемую лауреату "Оскара". Членам съемочной группы на съемочной площадке в Гвадалахаре, Мексика, необходимо выплатить деньги", — говорится в публикации.

Хоакин Феникс и Леди Гага в фильме "Джокер 2". Фото: постер

Это решение Хоакина явилось ударом для продюсеров, поскольку на его роль нельзя найти другого актера. Причина в том, что проект был презентован дистрибьюторам с Фениксом в главной роли, и это была главная причина, по которой фильм был продан.

Сам Хоакин Феникс ситуацию не комментирует. Известно, что он участвовал в написании сценария вместе с Гейнсом и Джоном Реймондом. В сюжете — двое влюбленных мужчин, одного из которых должен был сыграть Феникс. События происходят в 1930-х годах, герои картины уезжают из Калифорнии в Мексику. В сети ходят слухи, что актер отказался из-за острых сцен.

Хоакин Феникс в фильме "Гладиатор". Фото: скриншот

Напомним, режиссер Ридли Скотт рассказал о подробностях фильмирования "Гладиатор 2". Также трейлер второй части "Джокер" стал очень популярен.