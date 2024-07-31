Рідлі Скотт розсекретив початок фільму "Гладіатор 2"

Фрагмент з фільму "Гладіатор 2". Скриншот: YouTube/paramountpictures

Британський режисер Рідлі Скотт з командою готуються до довгоочікуваної прем’єри сиквел фільму "Гладіатор", який вийшов на великі екрани ще 2000 року. Нову стрічку глядачі побачать наприкінці листопада. І почнеться вона з наймасштабнішої екшн сцени, яку кінематографіст коли-небудь знімав.

Про це повідомляє Empire.

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За словами 86-річного режисера, перша сцена буде наймасштабнішою за все, що було, зокрема, в "Наполеоні". Це його попередній проєкт. В стрічці про французького імператора Рідлі показав щонайменше шість великих сцен боїв.

Щодо нового проєкту, то Скотт не став розкривати всі секрети. Втім відомо, що на глядачів фільму "Гладіатор 2" чекає як мінімум один вражаючий бій — між головним героєм і лютим носорогом.

Продовження стрічки присвячено Люціусу (синові Лусилли та племіннику Коммода Хоакіна Фенікса). Саме його Максимус, якого зіграв актор Рассел Кроу, урятував від дядька в оригінальному фільмі.

Сюжет сиквела розгорнеться через 20 років після подій оригінального фільму. Люціус повернеться до Риму після довгих років життя в Африці. Там він стане гладіатором та возз'єднається з матір'ю.

Головну роль виконав Пол Мескаль. Бюджет стрічки замість 165 млн доларів вийшов у 310 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Довгу Добу" режисера Алана Бадоєва покажуть під час Літніх Олімпійських Ігор у Парижі. Також ми розповідали, що на Венеційському міжнародному кінофестивалі пройде світова прем'єра фільму про війну в Україні.