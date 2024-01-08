Pink нежно поздравила мужчину с годовщиной коллекцией семейных фотографий

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с мужем отмечает годовщину брака. Пара воспитывает 12-летнюю дочь Уиллоу и семилетнего сына Джеймсона.

Приятными воспоминаниями и домашними снимками супруги поделились в Instagram.

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Пара расходилась дважды в течение своих отношений: один раз до помолвки, а второй раз через несколько лет брака.

"За последние 18 лет брака мы так много сделали вместе. Воспитываем двух замечательных детей, путешествуем по миру, ищем приключения, любим, миримся, поддерживаем друг друга, смеемся, плачем, смеемся больше, расстаемся, снова собираемся вместе, вечеринки, грусть и еще миллион других вещей. Нет никого на этой планете, с кем бы я хотел это делать, кроме тебя. 22 года жизни, и я с нетерпением жду следующих 22. Если ты не убьешь меня первой. Люблю тебя! С юбилеем", — написал в социальной сети муж звезды.

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица в свою очередь поделилась серией фотографий из домашнего архива и сделала эмоциональный пост.

"Когда я встретила тебя 22 года назад, я просто хотела кого-то, кто бы мне ни лгал. Я не имела представления о построении совместной жизни, близости, доверии. Это действительно тяжело. Я с гордостью ношу наши шрамы. Ты моя прекрасная, нерушимая скала. Семья, которую мы создали, истории, которые мы сплели вместе, и воспоминания, которые мы продолжаем создавать, стоят более тысячи миллионов наград, которые кто-либо мог бы мне дать. Я люблю тебя и я люблю нас", — написала Pink.

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица Pink с супругом. Фото: instagram.com/pink/

Певица с супругом отпраздновали 18-ю годовщину свадьбы. Пара впервые пересеклась в 2001 году на X Games в Лас-Вегасе.

Размышляя о ранних этапах их романа в интервью USA Today в сентябре 2012 года, Pink рассказала, что ее начальные чувства к Харту возникли частично из-за его образа плохого парня как гонщика по мотокроссу.

"После того, как ты проведешь с ним пару ночей в больнице, когда он сломан, волнение проходит", — пошутила она.

В конце концов она сделала предложение Харту во время финала Pro 250 в Мамонте, штат Калифорния, в июне 2005 года. Они поженились 7 января 2006 года в Коста-Рике. Через два года они разошлись, но вскоре помирились. У них появился первый общий ребенок, дочь Уиллоу, 2 июня 2011 года. 26 декабря 2016 года они стали родителями сына Джеймсона.

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