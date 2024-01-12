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Пішла легенда — у Києві попрощались з Народним артистом України Віталієм Білоножко

12 січня 2024 12:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Пішла легенда — у Києві попрощались з Народним артистом України Віталієм Білоножко
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українці простилися з Народним артистом Віталієм Білоножко, який помер на 71 році життя. Прощання відбулось у Національній філармонії України.

Новини.LIVE теж простилися з артистом.

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Прощання зі співаком Віталієм Білоножко відбулось у Національній філармонії України. Чимало людей прийшли, щоб віддати свою шану Народному артисту України. 

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 

Підтримати дружину співака Світлану прийшли їхні колеги по цеху, відомі політики та близькі друзі сім'ї. Попрощався і  колишній народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький.

Зал філармонії прикрасили сотнями троянд та архівними світлинами сім'ї Віталія Білоножко. 

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 

Артист народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Сумської області. Він закінчив спочатку Сумське музучилище, а потім Київську національну консерваторію. За свою кар'єру він встиг попрацювати солістом Київського театру естради на Подолі та Держтелерадіо. 

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 

Свою сольну кар'єру він розпочав разом з дружиною Світланою. Їхньою сімейною парою захоплювались тисячі українців. У грудні 1995 році він отримав почесне звання Народного артиста України.

Найвідомішими піснями артиста були "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була".

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 

Також артист заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець" і викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.

Віталій Білоножко помер 9 січня, причина його смерті не оголошена. Ця подія стала шоком для сім'ї артиста та його близьких друзів.

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE 

Раніше ми повідомляли про смерть артиста.

Також помер барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак.

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