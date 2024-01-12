Пішла легенда — у Києві попрощались з Народним артистом України Віталієм Білоножко
Українці простилися з Народним артистом Віталієм Білоножко, який помер на 71 році життя. Прощання відбулось у Національній філармонії України.
Новини.LIVE теж простилися з артистом.
Кияни попрощалися з відомим співаком Віталієм Білоножком
Прощання зі співаком Віталієм Білоножко відбулось у Національній філармонії України. Чимало людей прийшли, щоб віддати свою шану Народному артисту України.
Підтримати дружину співака Світлану прийшли їхні колеги по цеху, відомі політики та близькі друзі сім'ї. Попрощався і колишній народний депутат та кінопродюсер Микола Княжицький.
Зал філармонії прикрасили сотнями троянд та архівними світлинами сім'ї Віталія Білоножко.
Артист народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Сумської області. Він закінчив спочатку Сумське музучилище, а потім Київську національну консерваторію. За свою кар'єру він встиг попрацювати солістом Київського театру естради на Подолі та Держтелерадіо.
Свою сольну кар'єру він розпочав разом з дружиною Світланою. Їхньою сімейною парою захоплювались тисячі українців. У грудні 1995 році він отримав почесне звання Народного артиста України.
Найвідомішими піснями артиста були "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була".
Також артист заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець" і викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва.
Віталій Білоножко помер 9 січня, причина його смерті не оголошена. Ця подія стала шоком для сім'ї артиста та його близьких друзів.
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