Помер народний артист України Віталій Білоножко

Співак Віталій Білоножко. Фото: скрін з відео

Помер відомий український співак, народний артист України Віталій Білоножко. Артистові було 70 років.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Буринської міської ради.

Читайте також:

Причина смерті артиста невідома

Співак ще влітку минулого року виконавець відсвяткував свій ювілей. Причина смерті знаменитості невідома.

"Пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак "Мелодії двох сердець" — Віталій Білоножко…Ще влітку ми вітали Віталія Васильовича із ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали гараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…", — коментують сумну новину на сторінці Буринської міської ради.

Свої співачуття вже висловили співачка Катерина Бужинська та акторка Ольга Сумська.

Зірки відреагували на трагічну втрату. Фото: соціальні мережі

Зірки відреагували на трагічну втрату. Фото: соціальні мережі

Віталій Білоножко — відомий український співак, народний артист України, який розпочав свою діяльність у 1981 році. Виконавець разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко заснував міжнародний фестиваль "Мелодія двох сердець". Найвідоміші його композиції — "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" та інші.

Нагадаємо, всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

Раніше помер зірка серіалу "Клан Сопрано".