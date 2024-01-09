Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер відомий український співак, народний артист України Віталій Білоножко. Артистові було 70 років.
Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Буринської міської ради.
Причина смерті артиста невідома
Співак ще влітку минулого року виконавець відсвяткував свій ювілей. Причина смерті знаменитості невідома.
"Пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак "Мелодії двох сердець" — Віталій Білоножко…Ще влітку ми вітали Віталія Васильовича із ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали гараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…", — коментують сумну новину на сторінці Буринської міської ради.
Свої співачуття вже висловили співачка Катерина Бужинська та акторка Ольга Сумська.
Віталій Білоножко — відомий український співак, народний артист України, який розпочав свою діяльність у 1981 році. Виконавець разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко заснував міжнародний фестиваль "Мелодія двох сердець". Найвідоміші його композиції — "Україно мати", "Боже, дай Україні волю!", "Давайте разом заспіваєм, браття", "Чарівнице", "Щоб ти щасливою була" та інші.
Нагадаємо, всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.
Раніше помер зірка серіалу "Клан Сопрано".
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