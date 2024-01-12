Ушла легенда — в Киеве попрощались с Народным артистом Украины Виталием Белоножко

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Украинцы простились с Народным артистом Виталием Белоножко, умершим на 71 году жизни. Прощание прошло в Национальной филармонии Украины.

Новини.LIVE тоже попрощались з артистом.

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Прощание с певцом Виталием Белоножко прошло в Национальной филармонии Украины. Многие пришли, чтобы отдать свое уважение Народному артисту Украины.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Поддержать супругу певца Светлану пришли их коллеги по цеху, известные политики и близкие друзья семьи. Простился и бывший народный депутат и кинопродюсер Николай Княжицкий.

Зал филармонии украсили сотнями роз и архивными фотографиями семьи Виталия Белоножко.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Артист родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области. Он окончил сначала Сумское музучилище, затем Киевскую национальную консерваторию. За свою карьеру он успел поработать солистом Киевского театра эстрады на Подоле и Гостелерадио.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Свою сольную карьеру он начал вместе с супругой Светланой. Их семейной парой восхищались тысячи украинцев. В декабре 1995 года он получил почетное звание Народного артиста Украины.

Самыми известными песнями артиста были "Украина мать", "Боже, дай Украине свободу!", "Давайте вместе споем, братия", "Волшебница", "Чтобы ты счастлива была".

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Также артист основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец" и преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусства.

Виталий Белоножко скончался 9 января, причина его смерти не объявлена. Это событие шокировало семью артиста и его близких друзей.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Раньше мы сообщали о смерти артиста.

Также скончался барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак.