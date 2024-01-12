Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ушла легенда — в Киеве попрощались с Народным артистом Украины Виталием Белоножко arrow

Ушла легенда — в Киеве попрощались с Народным артистом Украины Виталием Белоножко

12 января 2024 12:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Ушла легенда — в Киеве попрощались с Народным артистом Украины Виталием Белоножко
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинцы простились с Народным артистом Виталием Белоножко, умершим на 71 году жизни. Прощание прошло в Национальной филармонии Украины.

Новини.LIVE тоже попрощались з артистом.

Читайте также:

Киевляне простились с известным певцом Виталием Белоножком

Прощание с певцом Виталием Белоножко прошло в Национальной филармонии Украины. Многие пришли, чтобы отдать свое уважение Народному артисту Украины.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Поддержать супругу певца Светлану пришли их коллеги по цеху, известные политики и близкие друзья семьи. Простился и бывший народный депутат и кинопродюсер Николай Княжицкий.

Зал филармонии украсили сотнями роз и архивными фотографиями семьи Виталия Белоножко.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Артист родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области. Он окончил сначала Сумское музучилище, затем Киевскую национальную консерваторию. За свою карьеру он успел поработать солистом Киевского театра эстрады на Подоле и Гостелерадио.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Свою сольную карьеру он начал вместе с супругой Светланой. Их семейной парой восхищались тысячи украинцев. В декабре 1995 года он получил почетное звание Народного артиста Украины.

Самыми известными песнями артиста были "Украина мать", "Боже, дай Украине свободу!", "Давайте вместе споем, братия", "Волшебница", "Чтобы ты счастлива была".

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Также артист основал Международный фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец" и преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусства.

Виталий Белоножко скончался 9 января, причина его смерти не объявлена. Это событие шокировало семью артиста и его близких друзей.

Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новости.
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Раньше мы сообщали о смерти артиста.

Также скончался барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак.

смерть
похороны
певец
музыка
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме