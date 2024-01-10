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Помер барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак

10 січня 2024 13:50
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Анна Сірик
редактор
Помер барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак
Джеймс Коттак. Фото: Tilly Antonie
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Колишній барабанщик гурту "Scorpions" Джеймс Коттак помер вдома в штаті Кентуккі. Йому був 61 рік.

Про це пише TMZ.

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Джеймс Коттак був зіркою разом з усіма музикантами Scorpions

Барабанщик Джеймс Коттак, який присвятив своє життя музиці і 20 років провів на сцені, помер. Він був надзвичайно популярний завдяку творчості у гуртах "Scorpions" і "Kingdom Come".

"Дуже сумні новини... Наш дорогий друг і барабанщик із 20-річним стажем Джеймс Коттак помер у віці 61 року. Рок-н-рол назавжди. Спочивай з миром, Джеймсе", — написали члени гурту "Scorpions" у соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джеймс Коттак прийшов у "Scorpions" у 1996 році. Він був першим американським музикантом, який зіграв у легендарному німецькому колективі. Його перший студійний дебют стався у альбомі "Eye II Eye".

Барабанщик покинув зірковий гурт у вересні 2016 році, тоді ще ходили чутки, що причина — його алкоголізм.

Також Коттак грав у гуртах "Kingdom Come", "Warrant", "Buster Brown", "The Cult" і власному панк-рок-гурту "Kottak".

Донька музиканта Тобі розповіла журналістам, що він помер у Луїсвіллі, штат Кентуккі. Точна причина смерті поки що невідома.

Раніше зірка "Людей Ікс" помер після тривалої хвороби.

Також стало відомо, що всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

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