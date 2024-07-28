Пішов з життя режисер Олег Фіалко

Український кінорежисер Олег Фіалко. Фото: Детектор Медіа

На 79-ому році пішов з життя український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко. Він серйозно хворів.

Про це повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України Сергій Трімбач на своїй сторінці у Facebook.

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У повідомленні йдеться про те, що життя сценариста забрала важка хвороба. Останні роки свого життя він проживав закордоном, де йому допомогли небайдужі люди.

"78 — начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти — кінознавчу і режисерську, а ще — був по-справжньому артистичним", — повідомив Трімбач.

Що відомо про Олега Фіалко

За життя він встиг залишити помітний слід в українському кінематографі. Він створив такі стрічки, як "Повернення Баттерфляй" (1982), соціальну драму "Пробивна людина", сатиричний фільм "Імітатор" (1990) та дослідження людських характерів у стрічці "Бич Божий" (1988).

Український кінорежисер Олег Фіалко. Фото: facebook.com/oleg.fialko.5

Фіалко був активним членом Спілки кінематографістів, а у 2009 році він став заступником голови Спілки.

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