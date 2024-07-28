Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пішов з життя відомий український кінорежисер arrow

Пішов з життя відомий український кінорежисер

28 липня 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Пішов з життя режисер Олег Фіалко
Український кінорежисер Олег Фіалко. Фото: Детектор Медіа
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

На 79-ому році пішов з життя український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко. Він серйозно хворів.

Про це повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України Сергій Трімбач на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Помер режисер Олег Фіалко

У повідомленні йдеться про те, що життя сценариста забрала важка хвороба. Останні роки свого життя він проживав закордоном, де йому допомогли небайдужі люди.

"78 — начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти — кінознавчу і режисерську, а ще — був по-справжньому артистичним", — повідомив Трімбач.

Що відомо про Олега Фіалко

За життя він встиг залишити помітний слід в українському кінематографі. Він створив такі стрічки, як "Повернення Баттерфляй" (1982), соціальну драму "Пробивна людина", сатиричний фільм "Імітатор" (1990) та дослідження людських характерів у стрічці "Бич Божий" (1988).

Пішов з життя відомий український кінорежисер - фото 1
Український кінорежисер Олег Фіалко. Фото: facebook.com/oleg.fialko.5

Фіалко був активним членом Спілки кінематографістів, а у 2009 році він став заступником голови Спілки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Дмитро Ступка вшанував пам’ять свого легендарного дідуся Богдана Ступки. Також ми розповідали, що помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак.

смерть хвороба похорон українські зірки режисер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд