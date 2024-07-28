Ушел из жизни режиссер Олег Фиалко

Украинский кинорежиссер Олег Фиалко. Фото: Детектор Медиа

На 79-м году ушел из жизни украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко. Он серьезно болел.

Об этом сообщил экспредседатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится, что жизнь сценариста унесла тяжелая болезнь. Последние года своей жизни он проживал за границей, где ему помогли неравнодушные люди.

"78 — вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, заряженным жить по-молодому. Имел два образования — киноведческое и режиссерское, а еще — был по-настоящему артистичным", — сообщил Тримбач.

Что известно об Олеге Фиалко

При жизни он успел оставить заметный след в украинском кинематографе. Он создал такие ленты, как "Возвращение Баттерфляй" (1982), социальную драму "Пробивной человек", сатирический фильм "Имитатор" (1990) и "Бич Божий" (1988).

Украинский кинорежиссер Олег Фиалко. Фото: facebook.com/oleg.fialko.5

Фиалко был активным членом Союза кинематографистов, а в 2009 году стал заместителем председателя Союза.

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