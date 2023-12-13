Писателя Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании

Фредерик Бегбедер. Фото: Clemens Bilan / EPA / TASS

Фредерик Бегбедер, написавший известную книгу "Любовь живет три года", подозревается в изнасиловании. Писатель был арестован и продолжается следствие.

Об этом пишет издание Le Parisien.

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На Бегбедера написала заявление молодая женщина

Писателя вызвали в 9 часов утра в полицейский участок. Бегбедер пришел туда с адвокатом, однако представитель прокуратуры не захотел комментировать детали дела. Только отметил, что это не касается наркотиков. В 2008 году художника арестовывали за хранение кокаина.

Источники сообщают, что на писателя написала заявление об изнасиловании молодая женщина, с которой он общался.

Радиостанция France Bleu сообщила, что жалобу на художника женщина подала еще в прошлом году. Она говорит, что имела половые отношения с писателем дважды в гостиничном номере, однако вторично была без ее согласия.

Фредерик Бегбедер Фото: Орхан Асланов

"Спасибо сотрудникам полицейского участка По за то, что они приняли меня в своем помещении. Однако две оговорки: курица кари была сухой, а перед полицейским участком точно не хватает парковочных мест", — саркастически написал свои впечатления Бегбедер.

Писатель во время допроса возразил обвинение против него. Его продержали под стражей несколько часов и отпустили.

Напомним, что еще одна женщина обвинила P.Diddy в изнасиловании.

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