Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пивоваров покалічив фанатку під час свого концерту — що сталося arrow

Пивоваров покалічив фанатку під час свого концерту — що сталося

24 квітня 2024 16:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співак Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час свого концерту — відео
Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український співак Артем Пивоваров нещодавно відіграв три сольні концерти в Палаці Спорту в Києві. Під час неймовірного шоу сталась трагедія — травмувалась дівчина.

Про прикрий випадок артист розповів в Instagram.

Читайте також:

Артем Пивоваров кинув у дівчину барабанну паличку

Артем Пивоваров під час свого концерту у Палаці Спорту кинув барабанну палочку в зал фанатів.

Вони самі про це попросили і в запалі таке рішення було сприйнято щасливими вигуками. Втім, палочка потрапила в обличчя дівчини. У неї тепер зламаний ніс.

Артист дуже засмутився через цю прикрість. Він покликав за лаштунки постраждалу прихильницю, вибачився і обійняв її.

Однак, фанатка не була ображена. Вона зазначила, що їй дуже сподобався концерт і навіть переконана, що "воно того варте".

Нагадаємо, співачка KOLA шокувала дивацьким костюмом, який вона вдягнула на концерт Артема Пивоварова. Також анонімна артистка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті і заспівала новий спільний трек з Пивоваровим.

трагедія
концерт
співак
Артем Пивоваров
українські зірки
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри