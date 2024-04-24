Співак Артем Пивоваров зламав ніс фанатці під час свого концерту — відео

Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Український співак Артем Пивоваров нещодавно відіграв три сольні концерти в Палаці Спорту в Києві. Під час неймовірного шоу сталась трагедія — травмувалась дівчина.

Про прикрий випадок артист розповів в Instagram.

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Артем Пивоваров кинув у дівчину барабанну паличку

Артем Пивоваров під час свого концерту у Палаці Спорту кинув барабанну палочку в зал фанатів.

Вони самі про це попросили і в запалі таке рішення було сприйнято щасливими вигуками. Втім, палочка потрапила в обличчя дівчини. У неї тепер зламаний ніс.

Артист дуже засмутився через цю прикрість. Він покликав за лаштунки постраждалу прихильницю, вибачився і обійняв її.

Однак, фанатка не була ображена. Вона зазначила, що їй дуже сподобався концерт і навіть переконана, що "воно того варте".

Нагадаємо, співачка KOLA шокувала дивацьким костюмом, який вона вдягнула на концерт Артема Пивоварова. Також анонімна артистка Klavdia Petrivna раптово з'явилась на концерті і заспівала новий спільний трек з Пивоваровим.