Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пивоваров покалечил фанатку во время своего концерта — что произошло arrow

Пивоваров покалечил фанатку во время своего концерта — что произошло

24 апреля 2024 16:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец Артем Пивоваров сломал нос фанатке во время своего концерта.
Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский певец Артем Пивоваров недавно отыграл три сольных концерта в "Палаці Спорту" в Киеве. Во время невероятного шоу произошла трагедия — девушке покалечили лицо.

О досадном случае артист рассказал в Instagram.

Читайте также:

Артем Пивоваров бросил в девушку барабанную палочку

Артем Пивоваров во время своего концерта во Дворце спорта бросил барабанную палочку в зал фанатов.

Они сами об этом попросили и в пылу такое решение было воспринято счастливыми возгласами. Впрочем, палочка попала в лицо девушке. У нее теперь сломан нос.

Артист очень расстроился из-за этой неприятности. Он позвал за кулисы пострадавшую поклонницу, извинился и обнял ее.

Однако фанатка не была обижена. Она отметила, что ей очень понравился концерт и даже убеждена, что "оно того стоило".

Напомним, певица KOLA шокировала странным костюмом, в котором она пришла на концерт Артема Пивоварова. Также анонимная артистка Klavdia Petrivna внезапно появилась на концерте и спела новый совместный трек с Пивоваровым.

трагедия
концерт
певец
Артем Пивоваров
украинские звезды
травма

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри