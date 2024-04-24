Певец Артем Пивоваров сломал нос фанатке во время своего концерта.

Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Украинский певец Артем Пивоваров недавно отыграл три сольных концерта в "Палаці Спорту" в Киеве. Во время невероятного шоу произошла трагедия — девушке покалечили лицо.

О досадном случае артист рассказал в Instagram.

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Артем Пивоваров бросил в девушку барабанную палочку

Артем Пивоваров во время своего концерта во Дворце спорта бросил барабанную палочку в зал фанатов.

Они сами об этом попросили и в пылу такое решение было воспринято счастливыми возгласами. Впрочем, палочка попала в лицо девушке. У нее теперь сломан нос.

Артист очень расстроился из-за этой неприятности. Он позвал за кулисы пострадавшую поклонницу, извинился и обнял ее.

Однако фанатка не была обижена. Она отметила, что ей очень понравился концерт и даже убеждена, что "оно того стоило".

Напомним, певица KOLA шокировала странным костюмом, в котором она пришла на концерт Артема Пивоварова. Также анонимная артистка Klavdia Petrivna внезапно появилась на концерте и спела новый совместный трек с Пивоваровым.