Принцеса Євгенія шокувала вибором сукні на весілля герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон — фото

Принцеса Євгенія. Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія шокувала вибором вбрання на весілля герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон. Більшість гостей обрали світлі сукні та костюми, втім племінниця короля надала перевагу темним відтінкам.

Про це пише Hello.

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34-річна принцеса Євгенія відвідала весілля герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон, на яке запросили понад 400 гостей. Для вечірки після офіційної церемонії дівчина вибрала сміливе вбрання.

Принцеса Євгенія на весіллі. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Племінниця короля Чарльза одягнула чорну сукню максі з короткими рукавами й високим розрізом "Lea" за $ 950 від лондонського бренду Saloni, прикрашену вишивкою спереду.

Принцеса Євгенія на весіллі. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Доповнила образ королівська особа золотистим клатчем з пензликами Neeson зі шкіри Gold Capra від бренду Anya Hindmarch за $628 і золотистими шкіряними вінтажними босоніжками від Аquazzura за $1030.

Весілля похресника короля Чарльза III. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Модні експерти шоковані вибором принцеси, адже більшість гостей надали перевагу інший колірній палітрі — пастельно-жовті та ніжні відтінки. Втім, це її друга сукня на весіллі. Перша була в фісташковому кольорі й принцеса мала чарівний вигляд.

Нагадаємо, вишукане весілля пропустила Кейт Міддлтон, принц Вільям з'явився на самоті. Також принц Вільям зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.