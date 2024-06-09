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Племянница короля Чарльза впечатлила смелым платьем на королевской свадьбе

9 июня 2024 21:31
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принцесса Евгения шокировала выбором платья на свадьбу герцога Вестминстерского и Оливии Генсон.
Принцесса Евгения. Фото: instagram.com/princesseugenie
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принцесса Евгения шокировала выбором наряда на свадьбу герцога Вестминстерского и Оливии Генсон. Большинство гостей выбрали светлые платья и костюмы, впрочем, племянница короля предпочла темные оттенки.

Об этом пишет Hello.

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34-летняя принцесса Евгения посетила свадьбу герцога Вестминстерского и Оливии Генсон, на которую пригласили более 400 гостей. Для вечеринки после официальной церемонии девушка выбрала смелый наряд.

Принцесса Евгения на свадьбе. Фото: .instagram.com/royalfashionpolice
Принцесса Евгения на свадьбе. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Племянница короля Чарльза надела черное платье макси с короткими рукавами и высоким разрезом "Lea" за $950 от лондонского бренда Saloni, украшенное вышивкой спереди.

Принцесса Евгения на свадьбе. Фото: .instagram.com/royalfashionpolice
Принцесса Евгения на свадьбе. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Дополнило образ королевское лицо золотистым клатчем с кисточками Neeson из кожи Gold Capra от бренда Anya Hindmarch за $628 и золотистыми кожаными винтажными босоножками от Аquazzura за $1030.

Свадьба крестника короля Чарльза III. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
Свадьба крестника короля Чарльза III. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

Модные эксперты шокированы выбором принцессы, ведь большинство гостей предпочли другую цветовую палитру — пастельно-желтые и нежные оттенки. Впрочем, это ее второе платье на свадьбе. Первое было в фисташковом цвете, и принцесса выглядела волшебно.

Напомним, изысканную свадьбу пропустила Кейт Миддлтон, принц Уильям появился в одиночестве. Также принц Уильям встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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