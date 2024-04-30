Співак YAKTAK дасть концерт в Копенгагені

Український співак YAKTAK. Фото: Instagram/yaktak_official

Співак YAKTAK не буде виступати на Євробаченні. Його концерт заплановий в Копенгагені, Данія.

Ситуацію прояснила телеведуча Анна Тульєва в Instagram.

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YAKTAK заспіває на концерті в Копенгагені

Артист не з'явиться на пісенному конкурсі Євробаченні-2024. Українська телеведуча Анна Тульєва, яка висвітлює захід, пожартувала про його появу в інтервал акті. Афіша з його виступом стосувалась концерту в Копенгагені.

YAKTAK поїхав у масштабний тур Європою та Україною. Перша частина концертів запланована у великих містах закордоном — Прага, Берлін, Амстердам і не тільки. А після він проїде Україною — заспіває у понад 20 населених пунктах.

Нагадаємо, YAKTAK розповів, у кого та за скільки купив частину пісні для Нацвідбору Євробачення. Також ми писали про створення його конкурсного треку і зйомку кліпу.