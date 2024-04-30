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Поява YAKTAK в Мальме виявилась жартом — в якому місті виступить співак

30 квітня 2024 07:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співак YAKTAK дасть концерт в Копенгагені
Український співак YAKTAK. Фото: Instagram/yaktak_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співак YAKTAK не буде виступати на Євробаченні. Його концерт заплановий в Копенгагені, Данія. 

Ситуацію прояснила телеведуча Анна Тульєва в Instagram.

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YAKTAK заспіває на концерті в Копенгагені

Артист не з'явиться на пісенному конкурсі Євробаченні-2024. Українська телеведуча Анна Тульєва, яка висвітлює захід, пожартувала про його появу в інтервал акті. Афіша з його виступом стосувалась концерту в Копенгагені.

YAKTAK поїхав у масштабний тур Європою та Україною. Перша частина концертів запланована у великих містах закордоном — Прага, Берлін, Амстердам і не тільки. А після він проїде Україною — заспіває у понад 20 населених пунктах.

Нагадаємо, YAKTAK розповів, у кого та за скільки купив частину пісні для Нацвідбору Євробачення. Також ми писали про створення його конкурсного треку і зйомку кліпу.

Євробачення
концерт
Данія
співак
українські зірки
YAKTAK
Копенгаген

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