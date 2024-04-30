Співак YAKTAK дасть концерт в Копенгагені

Поява YAKTAK в Мальме виявилась жартом — в якому місті виступить співак
Співак YAKTAK не буде виступати на Євробаченні. Його концерт заплановий в Копенгагені, Данія.
Ситуацію прояснила телеведуча Анна Тульєва в Instagram.
YAKTAK заспіває на концерті в Копенгагені
Артист не з'явиться на пісенному конкурсі Євробаченні-2024. Українська телеведуча Анна Тульєва, яка висвітлює захід, пожартувала про його появу в інтервал акті. Афіша з його виступом стосувалась концерту в Копенгагені.
YAKTAK поїхав у масштабний тур Європою та Україною. Перша частина концертів запланована у великих містах закордоном — Прага, Берлін, Амстердам і не тільки. А після він проїде Україною — заспіває у понад 20 населених пунктах.
Нагадаємо, YAKTAK розповів, у кого та за скільки купив частину пісні для Нацвідбору Євробачення. Також ми писали про створення його конкурсного треку і зйомку кліпу.
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