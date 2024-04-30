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Появление YAKTAK в Мальме оказалось шуткой — в каком городе выступит певец

30 апреля 2024 07:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец YAKTAK даст концерт в Копенгагене
Украинский певец YAKTAK. Фото: Instagram/yaktak_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певец YAKTAK не будет выступать на Евровидении. Его концерт запланирован в Копенгагене, Дания.

Ситуацию прояснила телеведущая Анна Тульева в Instagram.

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YAKTAK споет на концерте в Копенгагене

Артист не появится на песенном конкурсе Евровидения-2024. Освещающая мероприятие украинская телеведущая Анна Тульева пошутила о его появлении в интервал акте. Афиша с его выступлением касалась концерта в Копенгагене.

YAKTAK поехал в масштабный тур по Европе и Украине. Первая часть концертов запланирована в больших городах за границей – Прага, Берлин, Амстердам и не только. А после он проедет по Украине — споет в более чем 20 городах.

Напомним, YAKTAK рассказал, у кого и за сколько купил часть песни для Нацотбора Евровидения. Также мы писали о создании его конкурсного трека и съемках клипа.

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Дания
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YAKTAK
Копенгаген

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