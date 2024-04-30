Певец YAKTAK даст концерт в Копенгагене

Появление YAKTAK в Мальме оказалось шуткой — в каком городе выступит певец
Певец YAKTAK не будет выступать на Евровидении. Его концерт запланирован в Копенгагене, Дания.
Ситуацию прояснила телеведущая Анна Тульева в Instagram.
YAKTAK споет на концерте в Копенгагене
Артист не появится на песенном конкурсе Евровидения-2024. Освещающая мероприятие украинская телеведущая Анна Тульева пошутила о его появлении в интервал акте. Афиша с его выступлением касалась концерта в Копенгагене.
YAKTAK поехал в масштабный тур по Европе и Украине. Первая часть концертов запланирована в больших городах за границей – Прага, Берлин, Амстердам и не только. А после он проедет по Украине — споет в более чем 20 городах.
Напомним, YAKTAK рассказал, у кого и за сколько купил часть песни для Нацотбора Евровидения. Также мы писали о создании его конкурсного трека и съемках клипа.
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