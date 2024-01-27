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Викриття Нацвідбору — команда співака YAKTAK заплатила 100 євро польському артисту

27 січня 2024 20:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Викриття Нацвідбору — команда співака YAKTAK заплатила 100 євро польському артисту
Співак YAKTAK (Ярослав Карпук). Фото: Instagram/yaktak_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні музичний блогер Ваня Рассел знайшов схожість композиції LaLaLa співака YAKTAK для Нацвідбору на "Євробачення-2024" з треком Varto співачки Many. Згодом останній зник з мережі. Тепер же, за інформацією блогера, іноземний артист також видалив свою композицію зі схожим семплом за запитом команди YAKTAK. 

Про це Ваня Рассел розповів у своєму розслідуванні на YouTube.

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Скандал з YAKTAK на Нацвідборі 

Завдяки додатку розпізнавання мелодії Shazam Рассел з’ясував, що схожий семпл з композицією LaLaLa є в треку Ten Zly польського артиста Winiarz. Блогер написав йому в месенджері, аби дізнатися, чому молодий закордонний співак видалив свою композицію, яку також нещодавно презентував. 

З’ясувалось, що з поляком зв’язались представники команди YAKTAK та попросили видалити трек. Втім зазначили — що той зможе повернути його на музичні платформі в травні. Тобто після того, як закінчиться "Євробачення" у шведському Мальме.

Також менеджмент запропонував Winiarz підтримку в просуванні його наступних треків як YAKTAK, так і KALUSH. Хлопець погодився і повідомив Расселу — за видалення пісні отримав 100 євро. 

За словами Рассела, його обурив підхід команди YAKTAK до польського артиста. Ваня стверджує — на поляка давили терміновістю видалення треку, інформацією щодо ексклюзивності семплу. А сума компенсації взагалі не відповідає реальним вимогам шоу-бізнесу. 

"Команда YAKTAK, не підставляйте свого артиста. Якщо ви платите людям за видалення цілих пісень, платіть не 100 євро. Майте повагу до людей, які робили ці пісні. Платіть вже від 1000 євро, пропонуйте нормальні умови", — заявив Рассел.

Рішення щодо YAKTAK

Майже одразу після розголосу скандалу з треком артистки Many, ситуацію прокоментувала представниця "Суспільного Мовлення", голова делегації "Євробачення" від України Оксана Скібінська. Після консультацій українського мовника з Європейською мовною спілкою (EBU), заявка YAKTAK була остаточно схвалена на участь у Нацвідборі. 

Організатори "Євробачення" заявили, що у разі перемоги Ярослава Карпука (справжнє ім’я YAKTAK) приймуть його трек на конкурс від України. Щодо викриття інформації з польським артистом Winiarz, ані "Суспільне Мовлення", ані YAKTAK ситуацію поки що не коментували. 

Що таке семпл

Згідно з інформацією порталу "МУЗВАР", це відрізок аудіоінформації, вирізаний або записаний з якого-небудь наявного джерела — наприклад, звук акустичного музичного інструменту, звук техногенного чи природного походження, звук, вирізаний з наявної аудіокомпозиції чи відеофільму тощо. Семпли використовують для створення нового звучання або створення впізнаваних елементів композиції.

Ексклюзивні права на семпл (або спеціальні права) — це виключна форма прав на відрізок аудіоінформації, що передається його автором та/або правовласником. Ексклюзивні права гарантують неможливість використання третіми особами у комерційних цілях цього відрізку аудіоінформації, але не забороняють продовжувати отримувати прибуток чи інші дивіденди з раніше опублікованих відео чи аудіотворів з використанням семплу, що було взято у лізинг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Румунія відмовилась від участі в "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, що трек від Jerry Heil та alyona alyona для Нацвідбору потрапив в європейські музичні чарти.

Євробачення
скандал
музика
блогери
українські зірки
YAKTAK

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