Актеру Лиги смеха Кириллу Ганину пришлось похоронить родного отца

Украинский актер Кирилл Ганин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский юморист и актер, участник шоу "Лига смеха" Кирилл Ганин рассказал о родном отце. Мужчина признался, как в детстве его папа ушел из семьи, а он придумал для всех историю, которая помогла ему попрощаться с этим человеком.

Интервью с Кириллом Ганиным обнародовала на своем канале в YouTube Рамина Эсхакзай.

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Кирилл Ганин о родном отце

Актер вспоминает, что его отец якобы уехал на заработки в Израиль, когда ему было всего семь лет, но больше не вернулся. Тогда Кирилл очень скучал по нему, не понимая того, чего его родители решили расстаться, однако, его мать помогла ему это пережить.

"Мне было семь лет, когда отец уехал на заработки в Израиль. Сначала я не понимал, что они разошлись, потому что отец уехал зарабатывать деньги. Были моменты, когда мне было обидно, когда соседка в пять вечера слышала, как едет машина и говорила: "Это мой папа приехал". А потом мама говорила: "Иди занимайся учебой". Это помогло мне это пережить", — рассказал Кирилл Ганин.

Интервью с Кириллом Ганиным в шоу "30+". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский актер поделился историей, которую он никогда никому не рассказывал. Оказывается, Кирилл всем рассказывал, что его отца застрелили в Израиле, хотя на самом деле этого не было. Актер объясняет это тем, что так ему легче было попрощаться с папой в голове.

"Я придумал историю о своем отце, я его в голове у себя похоронил. Многим я рассказал о том, что мой отец погиб. Он работал в банке охранником, а у него была очень арабская внешность, Израиль — там уже давно идет война. Произошло какое-то недоразумение на улице, и моего отца застрелил израильский солдат. Но такого не было, я это придумал для того, чтобы мне было проще с ним попрощаться", — поделился эксклюзивной историей украинский актер.

Кирилл Ганин — что о нем известно

Кирилл Ганин — это украинский актер, комик и блогер, который участвовал в составе команды "НОС" в шоу "Лига смеха". Киевлянин ведет свои каналы в YouTube и TikTok, а также играет в разных популярных шоу.

Актер Кирилл Ганин в Киеве. Фото: Instagram Кирилла Ганина

Его можно встретить также в таких сериалах, как:

СуперКопи

Громада

Волонтери

Великі вуйки 2

Одного разу під Полтавою

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