Рідна донька Тома Круза Сурі "викинула" його з життя остаточно — деталі

Донька Тома Круза Сурі Голмс з подружкою на випускному. Фото: BrosNYC / BACKGRID

Біологічна донька актора Тома Круза Сурі змінила прізвище. Вона давно не спілкується з батьком.

Про це пише Page Six.

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Дівчина нещодавно відсвяткувала випускний. Вона отримала атестат після закінчення школи. Мама 18-річної красуні, актор Кеті Голмс була на урочистості. Втім, її батько Том Круз не прийшов. Він вже чимало років не спілкується зі своєю дитиною.

Донька Тома Круза Сурі Голмс на випускному. Фото: BrosNYC / BACKGRID

Про зміну прізвища стало відомо, коли Сурі оголосили на святі. Її представили, як Сурі Голмс. Дівчина вочевидь тепер носить материне прізвище.

Стосунки Круза та його колишньої Кері не стали важкими відразу після розлучення. Він не бачився з донькою близько 11 років. Окрім того, він має ще двох названих дітей від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, Том Круз крутив роман з російською моделлю. Також його донька Сурі була помічена в компанії чарівного бойфренда.