Родная дочь Тома Круза Сури "выбросила" его из жизни окончательно.

Дочь Тома Круза Сури Голмс с подружкой на выпускном. Фото: BrosNYC/BACKGRID

Биологическая дочь актера Тома Круза Сури сменила фамилию. Она давно не общается с отцом.

Об этом пишет Page Six.

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Девушка недавно отпраздновала выпускной. Она получила аттестат после окончания школы. Мама 18-летней красавицы, актер Кэти Голмс была на торжестве. Впрочем, отец ее Том Круз не пришел. Он уже много лет не общается со своим ребёнком.

Дочь Тома Круза Сури Голмс на выпускном. Фото: BrosNYC/BACKGRID

О смене фамилии стало известно, когда Сури объявили на празднике. Ее представили, как Сури Голмс. Девушка очевидно теперь носит фамилию матери.

Отношения Круза и его бывшей Кэри не стали трудными сразу после развода. Он не виделся с дочерью около 11 лет. Кроме того, у него есть еще двое названых детей от предыдущих браков.

Напомним, Том Круз крутил роман с российской моделью. Также его дочь Сури была замечена в компании волшебного бойфренда.