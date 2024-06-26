Родная дочь Тома Круза Сури "выбросила" его из жизни окончательно.

Покинутая дочь Тома Круза лишилась его фамилии
Биологическая дочь актера Тома Круза Сури сменила фамилию. Она давно не общается с отцом.
Об этом пишет Page Six.
Родная дочь Тома Круза отказалась от его фамилии
Девушка недавно отпраздновала выпускной. Она получила аттестат после окончания школы. Мама 18-летней красавицы, актер Кэти Голмс была на торжестве. Впрочем, отец ее Том Круз не пришел. Он уже много лет не общается со своим ребёнком.
О смене фамилии стало известно, когда Сури объявили на празднике. Ее представили, как Сури Голмс. Девушка очевидно теперь носит фамилию матери.
Отношения Круза и его бывшей Кэри не стали трудными сразу после развода. Он не виделся с дочерью около 11 лет. Кроме того, у него есть еще двое названых детей от предыдущих браков.
Напомним, Том Круз крутил роман с российской моделью. Также его дочь Сури была замечена в компании волшебного бойфренда.
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