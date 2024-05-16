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Полякова дала виступу Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні несподівану оцінку

16 травня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Оля Полякова похвалила Alyona Alyona і Jerry Heil за виступ на Євробаченні
Українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю на Weekend Show. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка, ведуча і акторка Оля Полякова дала відверте інтерв’ю. У ньому одна з найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу прокоментувала виступ дуету Alyona Alyona і Jerry Heil на пісенному конкурсі "Євробачення".

Інтерв’ю з Олею Поляковою оприлюднили на каналі "M1 music" в YouTube.

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Оля Полякова про номер Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

Українська артистка несподівано оцінила виступ реперки Alyona Alyona і співачки Jerry Heil на масштабному конкурсі "Євробачення" 11 травня. Полякова вважає, що їхній номер став найкращим за всю історію, адже артистки продемонстрували те, що зараз переживає кожен українець.

Оля Полякова в Weekend Show на "М1"
Співачка Оля Полякова у Weekend Show на "М1". Фото: скриншот з YouTube

До того ж, співачка похвалила і відому режисерку Таню Муіньо, яка ставила номер артисток для конкурсу. Оля Полякова вважає, що дует гідно представив Україну на цьому конкурсі.

"Я вважаю, що це найрозкішніший номер за всю історію, тому що він сповнений абсолютно тих сенсів, які ми зараз всі переживаємо. Цієї боротьби, ніжності, нескореності, підняття духу. Дуже крутий номер! Таня Муіньо просто фантастично підійшла до работи. Дівчата дуже круто з нею справилися. Я вітаю наших дівчат, вони фантастично представили нашу країну на конкурсі "Євробачення"", — висловилася про пісенне шоу Оля Полякова.

Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

11 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", на якому свої країни представляли близько 30 артистів. Україну цього року представили артистки Alyona Alyona і Jerry Heil, які об’єдналися в дует.

Alyona Alyona и Jerry Heil
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil на конкурсі "Євробачення" в Мальме. Фото: Instagram Alyona Alyona

Дівчата презентували спільний трек під назвою "Teresa&Maria", показавши неймовірно потужний номер про важкі часи в Україні. Переможцем конкурсу став небінарний артист Nemo із піснею "The Code", а ось Alyona Alyona і Jerry Heil посіли третє місце. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова запустила власне кулінарне шоу. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Оля Полякова показала свою ділянку. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Оля Полякова згадала, як її підставив співак Олег Винник.

Оля Полякова
Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бізнес

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