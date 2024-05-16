Певица Оля Полякова похвалила Alyona Alyona и Jerry Heil за выступление на Евровидении

Украинская певица Оля Полякова в интервью на Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова дала откровенное интервью. В нем одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса прокомментировала выступление дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil на песенном конкурсе "Евровидение".

Интервью с Олей Поляковой обнародовали на канале "M1 music" в YouTube.

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Украинская артистка неожиданно оценила выступление рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil на масштабном конкурсе "Евровидение" 11 мая. Полякова считает, что их номер стал самым лучшим за всю историю, ведь артистки продемонстрировали то, что сейчас переживает каждый украинец.

Певица Оля Полякова в Weekend Show на "М1". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, певица похвалила и известного режиссера Таню Муиньо, которая ставила номер артисток для конкурса. Оля Полякова считает, что дуэт достойно представил Украину на этом конкурсе.

"Я считаю, что это самый роскошный номер за всю историю, потому что он полон абсолютно тех смыслов, которые мы сейчас все переживаем. Этой борьбы, нежности, непокорности, поднятия духа. Очень крутой номер! Таня Муиньо просто фантастически подошла к работе. Девушки очень круто с ней справились. Я поздравляю наших девушек, они фантастически представили нашу страну на конкурсе "Евровидение"", — высказалась о песенном шоу Оля Полякова.

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

11 мая в шведском городе Мальме состоялся финал масштабного песенного конкурса "Евровидение", на котором свои страны представляли около 30 артистов. Украину в этом году представили артистки Alyona Alyona и Jerry Heil, которые объединились в дуэт.

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе "Евровидение" в Мальме. Фото: Instagram Alyona Alyona

Девушки представили совместный трек под названием "Teresa&Maria", показав невероятно мощный номер о тяжелых временах в Украине. Победителем конкурса стал небинарный артист Nemo с песней "The Code", а вот Alyona Alyona и Jerry Heil заняли третье место.

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