Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полякова дала выступлению Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении неожиданную оценку arrow

Полякова дала выступлению Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении неожиданную оценку

16 мая 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Оля Полякова похвалила Alyona Alyona и Jerry Heil за выступление на Евровидении
Украинская певица Оля Полякова в интервью на Weekend Show. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова дала откровенное интервью. В нем одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса прокомментировала выступление дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil на песенном конкурсе "Евровидение".

Интервью с Олей Поляковой обнародовали на канале "M1 music" в YouTube.

Читайте также:

Оля Полякова о номере Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

Украинская артистка неожиданно оценила выступление рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil на масштабном конкурсе "Евровидение" 11 мая. Полякова считает, что их номер стал самым лучшим за всю историю, ведь артистки продемонстрировали то, что сейчас переживает каждый украинец.

Оля Полякова в Weekend Show на "М1"
Певица Оля Полякова в Weekend Show на "М1". Фото: скриншот с YouTube

К тому же, певица похвалила и известного режиссера Таню Муиньо, которая ставила номер артисток для конкурса. Оля Полякова считает, что дуэт достойно представил Украину на этом конкурсе.

"Я считаю, что это самый роскошный номер за всю историю, потому что он полон абсолютно тех смыслов, которые мы сейчас все переживаем. Этой борьбы, нежности, непокорности, поднятия духа. Очень крутой номер! Таня Муиньо просто фантастически подошла к работе. Девушки очень круто с ней справились. Я поздравляю наших девушек, они фантастически представили нашу страну на конкурсе "Евровидение"", — высказалась о песенном шоу Оля Полякова.

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

11 мая в шведском городе Мальме состоялся финал масштабного песенного конкурса "Евровидение", на котором свои страны представляли около 30 артистов. Украину в этом году представили артистки Alyona Alyona и Jerry Heil, которые объединились в дуэт.

Alyona Alyona и Jerry Heil
Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе "Евровидение" в Мальме. Фото: Instagram Alyona Alyona

Девушки представили совместный трек под названием "Teresa&Maria", показав невероятно мощный номер о тяжелых временах в Украине. Победителем конкурса стал небинарный артист Nemo с песней "The Code", а вот Alyona Alyona и Jerry Heil заняли третье место.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова запустила кулинарное шоу.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Оля Полякова показала свой участок.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Оля Полякова вспомнила, как ее подставил певец Олег Винник.

Оля Полякова
Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников