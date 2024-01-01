Полякова рассказала, как чуть не сгорела на Новый год

Оля Полякова в шоу "Взрослые девушки". Фото: стоп-кадр видео

Певица Оля Полякова поделилась воспоминаниями о своем худшем Новом году. Она пела на концерте, и ее костюм загорелся.

Звезда рассказала страшную историю в шоу "Взрослые девушки".

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Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как она пострадала на работе. В Новый год она имела выступление в клубе, однако все пошло не по плану.

"Мы выходим. Бой курантов. Ведущий говорит "С Новым годом! Выступает Оля Полякова!" И Оля Полякова не может просто так выйти. Она должна выйти вся в огнях, потому что она и есть Новый год! И поэтому мы в мою корону запихали 20 фейерверков, мы их подожгли" , — рассказала звезда.

Оля Полякова вышла на сцену и принялась исполнять свой хит "Шлепки". В один момент танцовщицы звезды стали ее бить. Она очень удивилась.

"Я возвращаюсь и начинаю их бить в ответ. Типа "пошли вон, вы мешаете мне выступать!" А они говорят: "Оля, ты горишь". Ну а я, конечно, я горю! Обычно фейерверки сами затухали, а я дальше себе танцевала, но не в этот раз. Они были или какие-то китайские, или какие-то иранские, и само тело фейерверка начало гореть, капли пластмасы падали на мои волосы, руки, мой костюм загорелся!" — рассказала певица.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в шоу "Взрослые девушки". Фото: стоп-кадр видео

Танцовщицы Поляковой потушили ее, забрали корону и она смогла допеть концерт. Звезда запомнила этот день, как самый плохой праздник. У нее на руках остались небольшие рубцы.

Раньше мы рассказывали, что детство Поляковой прошло без мамы.

Напомним, что Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и предсказывала смерть Лолити.