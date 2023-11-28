Полякова та її донька занедужали на Занзібарі

Оля Полякова з донькою Машею. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Олю Полякову під час відпочинку на Занзібарі постійно спіткають якісь проблеми. Спершу зірка почувалася погано, а тепер захворіла і її донька Маша і їм довелося вирушити у місцеву лікарню.

Про це співачка розповідає на своїй сторінці в Instagram.

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Тільки Оля Полякова приїхала на Занзібар, як постійно відбувається щось, що заважає їй і її донці Маші відпочивати. У перший день лили дощі, у други виконавиця почала себе погано почувати. Вона поскаржилася на жахливий головний біль, якого раніше не відчувала.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"У мене розболілася голова так, що я навіть не можу очі розплющити. Я не знаю що це коїться. Якийсь біль типу мігрені, але у мене їх ніколи не буває", — розповіла зірка.

Їй довелося зробити собі укол спазмалгону і випити ібупрофен, тільки тоді Поляковій стало краще. На наступний, третій день відпочинку погано стало 18-річній донці співачки. Вірогідно, у дівчини заболів живіт, адже Оля показала, як її доньку обстежує місцевий лікар і перевіряє саме цю частину тіла.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

"Боже, ну можна спокійно відпочити! Побажайте Марусі здоров'я", — написала співачка.

Виявилося, що лікар, який приїхав обстежити Машу, навчався в Україні, у місті Суми. Він африканець, проте знає українську.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

Маша почувала себе настільки погано, що довелося їхати у лікарню. Полякова провела невелику екскурсію лікарнею Занзібара і зауважила, що Маша ледь не у кожній подорожі потрапляє до медичного закладу.

Скриншот зі сторіс instagram.com/polyakovamusic

Після того, як мама з донькою повернулися до готелю трапилися чергові негаразди. Проте зірка сказала, що розкаже про це пізніше, адже хоче спробувати все ж відпочити.

Нагадаємо, Полякова показалася в купальнику на пляжі Занзібара.

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