Стопами Трінчер — Полякова показалася в купальнику на пляжі Занзібара
Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею несподівано вирушили у подорож на Занзібар, звідки щойно повернулася співачка Аня Трінчер. Співачка розповіла про спонтанне рішення поїхати на відпочинок і показала фігуру, якою зараз не задоволена, у купальнику.
Фото і відео поділилася в Instagram.
Спонтанна подорож
Оля Полякова днями здивувала підписників, що опинилася на іншій частині світу разом з 18-річною донькою Машею. Співачка розповіла, що рішення полетіти в Африку було несподіваним для неї самої.
"Це було дуже спонтанно. Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто зорі так склалися, що я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. І саме через шість годин був літак на Занзібар. Ось так ми сюди і потрапили", — розповіла Полякова у сторіс, де показалась разом зі своєю донькою.
Вона також поскаржилася, що потрапила на острів у сезон дощів, проте це не засмучує.
"Тут сезон дощів. Нам про це, правда, ніхто не сказав, але ми все одно поїхали. Дощ буває, але не на весь день", — поділилася зірка.
Пляж і антураж готелю схожі на ті, де напередодні відпочивала співачка Аня Трінчер, тож, може, саме вона і порадила колезі поїхати на Занзі.
Попри дощі, вже у перший день зірка вирушила на пляж і похизувалася фігурою у купальнику на фоні райських краєвидів. Нещодавно Оля Полякова розповідала, що погладшала на 8 кілограмів, адже кинула пити і курити, але почала більше їсти.
Судячи з кількості фото і відео у купальнику, зірка і так задоволена своєю фігурою.
Нагадаємо, Оля Полякова, яка набрала 8 кілограмів, показалася у бікіні.
Також ми писали, що співачка емоційно відповіла на звинувачення Анни Трінчер.
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