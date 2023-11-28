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Полякова и ее дочь заболели на Занзибаре

28 ноября 2023 16:13
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Полякова и ее дочь заболели Занзибаром
Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: instagram.com/polyakovamusic
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Олю Полякову во время отдыха на Занзибаре постоянно преследуют какие-то проблемы. Сначала звезда чувствовала себя плохо, а теперь заболела и ее дочь Маша, и им пришлось отправиться в местную больницу.

Об этом певица рассказывает на своей странице в Instagram.

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Только Оля Полякова приехала на Занзибар, как постоянно происходит что-то, что мешает ей и ее дочке Маше отдыхать. В первый день лили дожди, во второй исполнительница начала себя плохо чувствовать. Она пожаловалась на ужасную головную боль, которую раньше не испытывала.

 

Оля Полякова
Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"У меня разболелась голова так, что я даже не могу глаза открыть. Я не знаю что это происходит. Какая-то боль типа мигрени, но у меня их никогда не бывает", — рассказала звезда.

Ей пришлось сделать себе укол спазмалгона и выпить ибупрофен, только тогда Поляковой стало лучше. На следующий, третий день отдыха плохо стало 18-летней дочери певицы. Скорее всего, у девушки заболел живот, ведь Оля показала, как ее дочь обследует местный врач и проверяет именно эту часть тела.

 

Маша Полякова
Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"Боже, ну можно спокойно отдохнуть! Пожелайте Марусе здоровья", — написала певица.

Оказалось, что приехавший обследовать Машу врач учился в Украине, в городе Сумы. Он африканец, но знает украинский.

 

Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Маша чувствовала себя так плохо, что пришлось ехать в больницу. Полякова провела небольшую экскурсию по больнице Занзибара и рассказала, что Маша чуть ли не в каждом путешествии попадает в медицинское учреждение.

 

Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

После того, как мама с дочерью вернулись в гостиницу, случились очередные проблемы. Однако звезда сказала, что расскажет об этом позже, ведь хочет попытаться все же отдохнуть.

Напомним, Полякова показалась в купальнике на пляже Занзибара.

Также мы писали, что Полякова считает, что Путин мертв и рассказала, когда война закончится.

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