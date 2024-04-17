Полякова снова попала в скандал — звезда едет петь для "хороших" россиян
Украинская певица Ольга Полякова анонсировала концерт для россиян. Она собирается спеть на благотворительном мероприятии российского блогера Ники Белоцерковской.
Планы звезды заметил политолог Алексей Голобуцкий.
Полякова будет петь для россиян, мечтающих о возрождении РФ
Певица сама анонсировала мероприятие. 25-го и 26-го апреля она примет участие в благотворительных ужинах "Семь курсов и четыре октавы" на Лазурном берегу. Они стараются собрать средства на медикаменты для украинских военных.
"Семь курсов готовят Евгений с Никой, а четыре октавы всегда готовы у меня. Настоящей звезде что стадион, что благотворительный квартирник не проблема. Благотворительный вклад €10к с человека. Вы можете перевести в Украину непосредственно в один из фондов, который вам ближе, или в Германию на медикаменты, которые мы периодически привозим в Киев", — написала звезда.
Также в анонсе отмечено, что всех гостей ждет "лучший стейк в жизни" и невероятное выступление Поляковой. Они планируют собрать друзей Украины, впрочем, ситуация имеет и другую сторону медали.
Главная организатор — российский блогер и близкая подруга Поляковой Ника Белоцерковская. Для анонса она даже оделась в патриотические цвета Украины. Готовить стейк будет российский миллионер Евгений Чичваркин, выступающий против санкций для россиян.
Он лично приветствовал бизнесменов РФ Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием части санкций ЕС. Для него эти ограничения — русофобия.
Также Евгений считает, что в Украине не может быть самостоятельным государством. Он сказал, что Sense-Bank придется вернуть российской "Альфе", кредитующей почти половину проектов Минобороны России.
"Потому что "еще ни разу не было, чтобы у них что-то отобрали и не вернули". Вот как! Вернуть той самой "Альфе", которая кредитует почти половину проектов Минобороны рашы", — написал политолог Алексей Голобуцкий.
Также украинский политолог не верит в благотворительные намерения певицы. Он заявил, что она готова на все ради денег.
"Оле Поляковой никогда думать о том, чем дышат ее заказчики. Она певица исключительно ртом, которая "честно зарабатывает деньги".И если для маскировки ужина нужно выдавить из себя пару слов на украинском в объятиях с Чичваркиным — нет вопросов. Иначе не заплатят", — добавил он.
Напомним, певица Оля Полякова решила готовить еду для украинских защитников. Также звезда показала, что растит на огороде.
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