Полякова снова попала в скандал — звезда едет петь для "хороших" россиян

Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Украинская певица Ольга Полякова анонсировала концерт для россиян. Она собирается спеть на благотворительном мероприятии российского блогера Ники Белоцерковской.

Планы звезды заметил политолог Алексей Голобуцкий.

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Певица сама анонсировала мероприятие. 25-го и 26-го апреля она примет участие в благотворительных ужинах "Семь курсов и четыре октавы" на Лазурном берегу. Они стараются собрать средства на медикаменты для украинских военных.

"Семь курсов готовят Евгений с Никой, а четыре октавы всегда готовы у меня. Настоящей звезде что стадион, что благотворительный квартирник не проблема. Благотворительный вклад €10к с человека. Вы можете перевести в Украину непосредственно в один из фондов, который вам ближе, или в Германию на медикаменты, которые мы периодически привозим в Киев", — написала звезда.

Также в анонсе отмечено, что всех гостей ждет "лучший стейк в жизни" и невероятное выступление Поляковой. Они планируют собрать друзей Украины, впрочем, ситуация имеет и другую сторону медали.

Главная организатор — российский блогер и близкая подруга Поляковой Ника Белоцерковская. Для анонса она даже оделась в патриотические цвета Украины. Готовить стейк будет российский миллионер Евгений Чичваркин, выступающий против санкций для россиян.

Он лично приветствовал бизнесменов РФ Петра Авена и Михаила Фридмана со снятием части санкций ЕС. Для него эти ограничения — русофобия.

Также Евгений считает, что в Украине не может быть самостоятельным государством. Он сказал, что Sense-Bank придется вернуть российской "Альфе", кредитующей почти половину проектов Минобороны России.

"Потому что "еще ни разу не было, чтобы у них что-то отобрали и не вернули". Вот как! Вернуть той самой "Альфе", которая кредитует почти половину проектов Минобороны рашы", — написал политолог Алексей Голобуцкий.

Оля Полякова уезжает выступать для россиян. Фото: instagram/polyakovamusic

Также украинский политолог не верит в благотворительные намерения певицы. Он заявил, что она готова на все ради денег.

"Оле Поляковой никогда думать о том, чем дышат ее заказчики. Она певица исключительно ртом, которая "честно зарабатывает деньги".И если для маскировки ужина нужно выдавить из себя пару слов на украинском в объятиях с Чичваркиным — нет вопросов. Иначе не заплатят", — добавил он.

Напомним, певица Оля Полякова решила готовить еду для украинских защитников. Также звезда показала, что растит на огороде.