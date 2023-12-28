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Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и пророчила смерть Лолите

28 декабря 2023 10:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и пророчила смерть Лолите
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Оля Полякова зачитала в сети стихотворение, в котором высмеяла известных российских звезд. Они опозорились на развратной вечеринке, которую организовала телеведущая Анастасия Ивлеева.

Звезда выложила видео в instagram.

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Певица Оля Полякова зачитала стихотворение украинского поэта, ведущего, а ныне защитника Украины в рядах ВСУ Перта Маги "Голі дупи". Ее подписчики любят творчество звезды, и предыдущие видео набирали миллионные просмотры.

Артистка исполнила его очень иронично. Поэт высмеял алкогольное опьянение, безвкусицу и лицемерие российских звезд. Он предсказывает им гибель на болотах и сожжение чучела Лолиты в Мукачево.

По мнению автора и Оли Поляковой, отказ украинских артистов от московского шоу-бизнеса должен был состояться раньше.

"Мы тянулись в Москву, что-то пели так, как вы, но как лечат пули! Лучший душ для головы!" — говорится в стихотворении.

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров
Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Стихотворение Петра Маги "Голі дупи" (на языке оригинала)

За болотами — забор,
В голові — сплошной запор,
Здрастуй, гола вечерінка,
Здрастуй в клубі "Мутабор!"

Розширєніє в зрачках,
Неопущений стульчак,
На карачках вся Лоліта,
Поряд — пʼяная Собчак.

Шо з дрес-кодом у зірок,
Сісі, пісі і пупок,
Поряд, вдягнений в колготкі,
Заявився Філіпок.

Тазік, глазік, зайка Філ,
Каже — сильно не хотів!
Покрутився! Позвєзділся,
І за пірʼям полетів!

Запитав його Піськов:
Філя, що ти там знайшов?!
Зразу каже лучезарний:
Я не в тую двєрь зайшов!

А вааще, я — патріот!
Я люблю одін народ,
Як же я без мікрофона,
Шо же будєт дєлать рот?!!!

Чує, чує Філіпок,
Що візьмуть за хоботок,
І не пустять більше зайку,
в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,
Раболєпне шакальйо? —
В яму всіх орієнтацій,
Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,
їж без масла бутерброд,
не допустять більше к тєлу,
І назавтра ти — банкрот!

Ми живемо в суворий час,
як же добре, що без вас,
згиньте, орки, на болотах,
пийте нафту їжте газ!

Ми тягнулись до Москви,
щось співали так, як ви,
але як лікують кулі! —
Кращий душ для голови!

І змиваються Жиган,
Бася,Ксюша і Білан,
Філя, Лєра, і газманов,
І фарбований шаман…

Ви тепер на вік чужі,
і, напившись від душі,
спалять чучало Лоліти,
у Мукачеві бомжі.

Лолита на вечеринке в Москве
Лолита на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

Фанаты Оли Поляковой раскритиковала звезду

Подписчики певицы неоднозначно отреагировали на ее позицию по поводу "голой" вечеринки. Они вспомнили звезде сотрудничество с Филиппом Киркоровым, скандальную свадьбу бывшего прокурора и экс-работницы ГБР на Львовщине, на котором у Полякова было выступление, и ее обнаженные костюмы на собственных шоу.

  • Я как раз в Мукачево! Пойду делать чучело лолиты.
  • Какой стыд Вам, Оленька, вы пару лет назад с этим клоуном по видеосвязи разговаривали и на всю страну ему беферансы пели…так кто вы?
  • Сама недавно тоже не там пела, но забыла баба...
  • Зашел не в ту дверь с заднего входа.
  • Ты свои голые концерты вспомни, гей-парады и Мальдивы...

Ранее экспродюсер Лободы разгромила путинистов, которые были на "голой" вечеринке в Москве.

Напомним, что россиян, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.

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