Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и пророчила смерть Лолите

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова зачитала в сети стихотворение, в котором высмеяла известных российских звезд. Они опозорились на развратной вечеринке, которую организовала телеведущая Анастасия Ивлеева.

Звезда выложила видео в instagram.

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Певица Оля Полякова зачитала стихотворение украинского поэта, ведущего, а ныне защитника Украины в рядах ВСУ Перта Маги "Голі дупи". Ее подписчики любят творчество звезды, и предыдущие видео набирали миллионные просмотры.

Артистка исполнила его очень иронично. Поэт высмеял алкогольное опьянение, безвкусицу и лицемерие российских звезд. Он предсказывает им гибель на болотах и сожжение чучела Лолиты в Мукачево.

По мнению автора и Оли Поляковой, отказ украинских артистов от московского шоу-бизнеса должен был состояться раньше.

"Мы тянулись в Москву, что-то пели так, как вы, но как лечат пули! Лучший душ для головы!" — говорится в стихотворении.

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Стихотворение Петра Маги "Голі дупи" (на языке оригинала)

За болотами — забор,

В голові — сплошной запор,

Здрастуй, гола вечерінка,

Здрастуй в клубі "Мутабор!"

Розширєніє в зрачках,

Неопущений стульчак,

На карачках вся Лоліта,

Поряд — пʼяная Собчак.

Шо з дрес-кодом у зірок,

Сісі, пісі і пупок,

Поряд, вдягнений в колготкі,

Заявився Філіпок.

Тазік, глазік, зайка Філ,

Каже — сильно не хотів!

Покрутився! Позвєзділся,

І за пірʼям полетів!

Запитав його Піськов:

Філя, що ти там знайшов?!

Зразу каже лучезарний:

Я не в тую двєрь зайшов!

А вааще, я — патріот!

Я люблю одін народ,

Як же я без мікрофона,

Шо же будєт дєлать рот?!!!

Чує, чує Філіпок,

Що візьмуть за хоботок,

І не пустять більше зайку,

в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,

Раболєпне шакальйо? —

В яму всіх орієнтацій,

Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,

їж без масла бутерброд,

не допустять більше к тєлу,

І назавтра ти — банкрот!

Ми живемо в суворий час,

як же добре, що без вас,

згиньте, орки, на болотах,

пийте нафту їжте газ!

Ми тягнулись до Москви,

щось співали так, як ви,

але як лікують кулі! —

Кращий душ для голови!

І змиваються Жиган,

Бася,Ксюша і Білан,

Філя, Лєра, і газманов,

І фарбований шаман…

Ви тепер на вік чужі,

і, напившись від душі,

спалять чучало Лоліти,

у Мукачеві бомжі.

Лолита на вечеринке Ивлеевой в Москве. Фото: росСМИ

Фанаты Оли Поляковой раскритиковала звезду

Подписчики певицы неоднозначно отреагировали на ее позицию по поводу "голой" вечеринки. Они вспомнили звезде сотрудничество с Филиппом Киркоровым, скандальную свадьбу бывшего прокурора и экс-работницы ГБР на Львовщине, на котором у Полякова было выступление, и ее обнаженные костюмы на собственных шоу.

Я как раз в Мукачево! Пойду делать чучело лолиты.

Какой стыд Вам, Оленька, вы пару лет назад с этим клоуном по видеосвязи разговаривали и на всю страну ему беферансы пели…так кто вы?

Сама недавно тоже не там пела, но забыла баба...

Зашел не в ту дверь с заднего входа.

Ты свои голые концерты вспомни, гей-парады и Мальдивы...

Ранее экспродюсер Лободы разгромила путинистов, которые были на "голой" вечеринке в Москве.

Напомним, что россиян, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.