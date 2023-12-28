Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и пророчила смерть Лолите
Украинская певица Оля Полякова зачитала в сети стихотворение, в котором высмеяла известных российских звезд. Они опозорились на развратной вечеринке, которую организовала телеведущая Анастасия Ивлеева.
Звезда выложила видео в instagram.
Полякова остро раскритиковала "голые задницы" российских звезд
Певица Оля Полякова зачитала стихотворение украинского поэта, ведущего, а ныне защитника Украины в рядах ВСУ Перта Маги "Голі дупи". Ее подписчики любят творчество звезды, и предыдущие видео набирали миллионные просмотры.
Артистка исполнила его очень иронично. Поэт высмеял алкогольное опьянение, безвкусицу и лицемерие российских звезд. Он предсказывает им гибель на болотах и сожжение чучела Лолиты в Мукачево.
По мнению автора и Оли Поляковой, отказ украинских артистов от московского шоу-бизнеса должен был состояться раньше.
"Мы тянулись в Москву, что-то пели так, как вы, но как лечат пули! Лучший душ для головы!" — говорится в стихотворении.
Стихотворение Петра Маги "Голі дупи" (на языке оригинала)
За болотами — забор,
В голові — сплошной запор,
Здрастуй, гола вечерінка,
Здрастуй в клубі "Мутабор!"
Розширєніє в зрачках,
Неопущений стульчак,
На карачках вся Лоліта,
Поряд — пʼяная Собчак.
Шо з дрес-кодом у зірок,
Сісі, пісі і пупок,
Поряд, вдягнений в колготкі,
Заявився Філіпок.
Тазік, глазік, зайка Філ,
Каже — сильно не хотів!
Покрутився! Позвєзділся,
І за пірʼям полетів!
Запитав його Піськов:
Філя, що ти там знайшов?!
Зразу каже лучезарний:
Я не в тую двєрь зайшов!
А вааще, я — патріот!
Я люблю одін народ,
Як же я без мікрофона,
Шо же будєт дєлать рот?!!!
Чує, чує Філіпок,
Що візьмуть за хоботок,
І не пустять більше зайку,
в "новогодній огоньок!"
Що, завили про свойо,
Раболєпне шакальйо? —
В яму всіх орієнтацій,
Загриміли, йо-мойо!
Бо не будеш патріот,
їж без масла бутерброд,
не допустять більше к тєлу,
І назавтра ти — банкрот!
Ми живемо в суворий час,
як же добре, що без вас,
згиньте, орки, на болотах,
пийте нафту їжте газ!
Ми тягнулись до Москви,
щось співали так, як ви,
але як лікують кулі! —
Кращий душ для голови!
І змиваються Жиган,
Бася,Ксюша і Білан,
Філя, Лєра, і газманов,
І фарбований шаман…
Ви тепер на вік чужі,
і, напившись від душі,
спалять чучало Лоліти,
у Мукачеві бомжі.
Фанаты Оли Поляковой раскритиковала звезду
Подписчики певицы неоднозначно отреагировали на ее позицию по поводу "голой" вечеринки. Они вспомнили звезде сотрудничество с Филиппом Киркоровым, скандальную свадьбу бывшего прокурора и экс-работницы ГБР на Львовщине, на котором у Полякова было выступление, и ее обнаженные костюмы на собственных шоу.
- Я как раз в Мукачево! Пойду делать чучело лолиты.
- Какой стыд Вам, Оленька, вы пару лет назад с этим клоуном по видеосвязи разговаривали и на всю страну ему беферансы пели…так кто вы?
- Сама недавно тоже не там пела, но забыла баба...
- Зашел не в ту дверь с заднего входа.
- Ты свои голые концерты вспомни, гей-парады и Мальдивы...
Ранее экспродюсер Лободы разгромила путинистов, которые были на "голой" вечеринке в Москве.
Напомним, что россиян, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.
Читайте Новини.LIVE!