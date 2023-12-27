Зірок, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали

Лоліта, Ксенія Собчак, Настя Івлеєва на "голій" вечірці. Фото: росЗМІ

Російські пропагандисти путінського режиму Філіп Кіркоров, Лоліта, Діма Білан, Ксенія Собчак та інші опинились у центрі великого скандалу. Вони відвідали "голу" вечірку в Москві і за це їх вимагають жорстоко покарати.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

На Івлеєєву подали до суду за "голу вечірку"

Нещодавно популярна блогерка та в минулому ведуча "Орла і Решки" Настя Івлеєва влаштувала вечірку з дрес-кодом almost naked ("майже голий"). Пропутінські зірки не довго думали і завітали на захід.

Такі розваги публічних росіян обурили суспільство, тому деякі з зірок вже отримали покрання.

"Гола" вечірка. Фото: росЗМІ

Відомо, що до московського суду надійшов колективний позов на Івлєєву. Позивачі зазначили, що захід "завдав їм моральної шкоди". Є інформація, що документ підписали 23 особи. Вони вимагають перерахувати суму в 1 млрд рублів в якості штрафу на рахунок фонду підтримки учасників війни "Захисники Вітчизни" (тобто підтримати російську армію, яка воює проти України).

Ймовірно ініціатором колективного позову став продюсер серіалу "Бригада" Олександр Іншаков, він раніше говорив про це в одному інтерв'ю.

Насті Івлеєєвій може загрожувати, окрім виплати грошей, 5 років колонії.

Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Концерти Лоліти скасували, а Кіркоров тепер небажаний гість

Після публікації світлин з розпустної вечірки, росіяни почали масово повертати квитки на концерти Лоліти, яка, до слова, народилась у Закарпатській області. Згодом співачка повністю скасувала заходи.

Філіпа Кіркорова "забанили" на новорічну ніч. Його обличчя вперше за 30 років не з'явиться на екранах у святковому шоу. Російські телевізійники вирізають його з готового матеріалу.

Інші зірки втратили рекламні контракти з компаніями — серед них Івлєєва, Діма Білан, Anna Asti. Оголених знаменитостей не хочуть бачити на новорічних корпоративах.

Настя Івлеєва та Ксенія Собчак. Фото: Фото: росЗМІ

Виправдання "зірок" не змусили чекати

Путініст Діма Білан відреагував досить сухо на гучні звинувачення у його бік. Він сказав, що "відвідування світських заходів — частина його професії", проте зазначив, що про дрес-код не знав.

Виявилось, що Лоліта Мілявська насправді йшла на "арт-виставу", а не на вечірку. Вона зізналась, що її вигнали з "ефірів" і вона дуже засмучена.

Журналістка-пропагандистка Ксенія Собчак заявила, що вечірка "не планувалася, як публічна історія". Також додала, що розуміє — зараз не найкращий час для епатажних заходів.

Джиган і Настя Івлеєва. Фото: росЗМІ

Репер Джиган прокоментував свою участь у цій історії, як підставу від Івлеєвої, проте на фото з нею він виглядає щасливим.

"Це не вечірка, а Содом та Гомора. Вакханалія. Івлеєва всіх підставила", — висказався виконавець.

Організаторка вечірки Настя Івлеєва публічно вибачилась за поширені у соцмережах ролики з вечірки. Також видалила з соцмереж антивоєнні публікації, які були виставлені раніше у підтримку України.

Раніше Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.

Нагадаємо деталі "голої" вечірки російських зірок.