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Експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві

27 грудня 2023 21:46
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Стас Кожушко
Редактор
Експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві
Світлана Лобода та Нателла Крапівіна. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Росії набирає обертів скандал навколо відвертої вечірки російської блогерки Анастасії Івлєєвої, на яку один гість прийшов лише в шкарпетці. Після оприлюднення фото та відео з ним, а також інших зіркових гостей вечора, останніх почали скасовувати та вирізати з усіх програм. 

У своєму Instagram цю ситуацію прокоментувала експродюсерка Світлани Лободи, Нателла Крапівіна. 

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Тривалий час Івлєєва була ведучою тревел-шоу "Орел і Решка". Виробництвом займалась українська компанія, власницею якої була Нателла Крапівіна. Коментуючи скандал, в який вляпалась її колишня співробітниця, експродюсерка Лободи зазначила, що не бачить за що вибачатися. 

"Голими дупами крутити не звикати. На цьому кар'єри збудовані. Але, вирізають з ефірів, скасовують концерти та розривають рекламні контракти. Тільки бабки (гроші. Ред.), панове, нічого особистого", — зазначила Крапівіна. 

Вона зауважила, що помиляються всі, і в неї також були невдачі. Втім після них вона вставала та йшла далі. Чого точно не робила — так не поводилася, як путіністи. 

"Немає нічого ганебного, ніж стояти на колінах тільки заради грошей. Не заради життя інших, не заради правди та справедливості, не заради порятунку власної душі, а просто тому, що тебе відсунули від годівниці. І патріотизм у них такий самий… Вони домовляться і вже незабаром продовжать благословенний час по містах і ефірах", — підсумувала Крапівіна. 

Анастасія Івлєєва та Філіп Кіркоров на скандальній вечірці. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіян, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали. Також ми розповідали, що модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна.

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