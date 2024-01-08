Полиция считает, что звезда "Беверли-Хиллз" сам виноват в драке с байкерами

Актер Ян Зиринг. Фото: instagram.com/ianziering/

В жизни актера Яна Зиринга, который известен из сериала "Беверли-Хиллз", произошел досадный инцидент — на него напали байкеры и разбили автомобиль. Полиция считает, что драку начал сам артист.

Об этом пишет TMZ.

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Полицейские, которые расследуют нападение байкеров на Яна Зиринга, решили, что будут разбираться только в вандализме. Виновных в драке разыскивать не будут.

В деле появились новое видео, на котором видно, что первым драку начал Ян Зиринг. Он толкнул одного байкера и спровоцировал его.

Полиция считает, что никто из байкеров заявление на актера подавать не будет. Главная причина — в городе запрещено ездить на минимоциклах, на которых находились преступники.

Также на видео четко видно, что один из байкеров разбивает лобовое сло машины актера. Сейчас его разыскивает полиция. После расследования дело будет передано окружному прокурору Лос-Анджелеса.

Нападение на актера Яна Зиринга. Фото: очевидцы события/ TMZ

Раньше мы показывали, что произошло с авто актера после потасовки.

Напомним, что на Зиринга напали в канун нового года.