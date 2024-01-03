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У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери

3 січня 2024 15:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери
Ян Зірінг. Фото: instagram.com/ianziering/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В інтернеті з'явились фотографії, на яких видно пошкодження автомобіля Яна Зірінга вартістю 100 000 доларів. На зірку напали байкери, коли він їхав зі своєю 10-річною дочкою.

Про це пише Daily Mail.

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59-річний актор серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відбивався від нападу байкерів. Його сірий GLE Mercedes, який зараз стоїть біля його дому, залишився пошкодженим. Бічне дзеркало також було сильно розбите.

 

У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери. Фото: Splashnews.com
У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери. Фото: Splashnews.com

 

У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери. Фото: Splashnews.com

 

У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери. Фото: Splashnews.com
У мережі показали авто зірки серіалу "Беверлі-Гіллз", яке понівечили байкери. Фото: Splashnews.com

Зірінг, який грав роль Стіва Сандерса в телесеріалі Fox з 1990 по 2000 рік, у понеділок написав в Instagram подробиці "тривожного інциденту" та повідомив шанувальникам про стан своєї дочки Пенні, яка під час бійки сиділа у своєму автомобілі.

"Я з полегшенням можу повідомити, що я і моя донька абсолютно неушкоджені, але цей інцидент викликав у мене глибоке занепокоєння через зростаючу сміливість таких груп, які порушують громадську безпеку та спокій", — сказав Зірінг у своєму дописі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ian Ziering (@ianziering)

Інцидент стався на Голлівудському бульварі, коли четверо байкерів били Зірінга руками та ногами, перш ніж він помчав через вулицю.

"Коли я застряг у пробці, до моєї машини агресивно підійшов один із цих водіїв, що призвело до конфронтації", — сказав він у своїй публікації в соціальних мережах.

На вулиці ніхто не втрутився з оточуючих в інцидент.

"Ця ситуація підкреслює більшу проблему хуліганства на наших вулицях і необхідність ефективного реагування правоохоронних органів на таку поведінку. Як громадянин і батько, я вважаю неприпустимим, що групи можуть вільно так поводитися, спричиняючи страх і хаос, у той час як реакція влади здається недостатньою", — продовжив він у своїй публікації, перш ніж закликати правоохоронні органи "вжити рішучі дії".

Зірінг ділить однакову опіку над дочкою Пенні, а також над 12-річною донькою Мією з колишньою дружиною Ерін Людвіг. Пара одружилася в 2010 році, розійшлася в 2019 році, а розлучення завершили в 2022 році.

Джерела повідомили виданню, що "автомобіль Зірінга міг бути збитий" до конфлікту, який був знятий на камеру. Джерела повідомили виданню, що Зірінг зміг повернутися в свій автомобіль і поїхати з місця події, як і група байкерів.

Нагадаємо, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" вперше розповів подробиці бійки з байкерами.

Раніше співак-воїн ЗСУ YARMAK став жертвою грабіжників у потязі.

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