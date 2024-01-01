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Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко побили у Лос-Анджелесі

1 січня 2024 19:17
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Анна Сірик
редактор
Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко побили у Лос-Анджелесі
Фото: Felipe Ramales/Splash News
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Ян Зірінг став жертвою нападу посеред дороги недалеко від Голлівуду.  Байкери перегодили вулицю і накинулися на нього.

Про це пише видання TMZ.

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Четверо байкерів напали на актора Яна Зірінга

Американський актор Ян Зірінг, який відомий своєю роллю Стіва Сандерса у культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" став жертвою нападу.

Артист їхав на своїй автівці бульваром Голлівудський у Лос-Анджелесі. В один момент байкери перегородили йому дорогу і актор вийшов з авто. Між ними розгорілась перепалка.

Актора побили байкери, він намагався втекти і все ж таки зміг. Байкери залишили місце події, а Зірінг швидко сів у своє авто та поїхав.

Поліція розпочала кримінальне розслідування. На даний момент правоохоронці нікого не затримали.

Раніше Могилевська розповіла, як її жорстоко пограбували у 90-х.

Нагадаємо, що Алек Болдвін потрапив у скандал через підтримку Палестини.

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