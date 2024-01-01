Зірку серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко побили у Лос-Анджелесі

Фото: Felipe Ramales/Splash News

Актор Ян Зірінг став жертвою нападу посеред дороги недалеко від Голлівуду. Байкери перегодили вулицю і накинулися на нього.

Про це пише видання TMZ.

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Американський актор Ян Зірінг, який відомий своєю роллю Стіва Сандерса у культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" став жертвою нападу.

Артист їхав на своїй автівці бульваром Голлівудський у Лос-Анджелесі. В один момент байкери перегородили йому дорогу і актор вийшов з авто. Між ними розгорілась перепалка.

Актора побили байкери, він намагався втекти і все ж таки зміг. Байкери залишили місце події, а Зірінг швидко сів у своє авто та поїхав.

Поліція розпочала кримінальне розслідування. На даний момент правоохоронці нікого не затримали.

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