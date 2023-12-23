Польский сериал на Netflix стал популярен среди украинцев

Кадр из сериала "1670" на Netflix. Фото: Netflix

13 декабря на Netflix вышел польский сериал "1670", который через несколько дней после премьеры оказался на втором месте по популярности среди сериалов в Украине. Опережает его пока только сериал "Корона".

Об этом свидетельствуют рейтинги Netflix.

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О чем новый сериал

Сериал "1670" состоит из восьми эпизодов, продолжительностью в среднем 30 минут, что достаточно удобно.

В основе сюжета — жизнь семьи Адамчевских, в частности отца — шляхтича Яна Павла Адамчевского. Мужчина мечтает стать самым известным польским деятелем, из-за чего часто вступает в стычку с односельчанами и собственной семьей.

Кадр из сериала "1670" на Netflix. Фото: Netflix

События сериала происходят в 1670 году, когда Речь Посполитая была истощена восстанием Богдана Хмельницкого, польско-российской войной и вторжением шведов.

Поведение главного героя и его семьи показано с юмором, в том числе глупые политические решения главы семьи. У Яна Павла есть жена Софья, которая игнорирует проделки мужа.

Кадр из сериала "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Их дочь Анеля отказывается выходить замуж за магната и занимается активизмом. Также есть два сына — Станислав и Якуб. Первый — наследник семейного имения. Второй работает священником, но в нем мало чего святого.

Особенность сериала

Особенностью "1670" на Netflix является его жанр — мокьюментарии. Несмотря на то, что события сериала происходят в 70-е годы ХVІІ века, никакой исторической достоверности в этом фильме нет.

Кадр из сериала "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Акцент в ленте сделан на юмор и сатиру, а не на историю и документалистику. Даже герои своим поведением больше напоминают современных людей.

Несмотря на это, костюмы, грим и декорации сериала впечатляют.

Напомним, Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов.

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