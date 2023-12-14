Вийшли останні серії шоу "Корона" від Netflix — відгуки критиків

Королева Великої Британії Єлизавета II в фіналі серіалу "Корона". Фото: Google

Семирічна історія популярного серіалу "Корона" про британську монархію від стримінгової платформи Netflix завершилась. Вийшли фінальні епізоди шостого сезону, який творці розбили на дві частини.

Іноземні видання, зокрема, The Variety та Daily Mail опублікували перші рецензії.

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В основі фіналу дві складові. Перша — це гибель принцеси Діани (Елізабет Дебікі), чиї останні тижні, трагічна автокатастрофа та похорон зайняли всю першу частину сезону, випущену минулого місяця. Друга — смерть Єлизавети II (Імельда Стонтон) та любовна історія принца Вільяма та Кейт Міддлтон, які після Чарльза та Камілли стануть королем та королеви.

Також творці покажуть смерть принцеси Маргарет (Леслі Менвілл) через ускладнення від інсульту і одруження тоді ще принца Чарльза (Домінік Вест) і Камілли Паркер-Боулз (Олівія Вільямс) після десятиліть партнерства.

"Унікальна структура "Корони" створює особливий драматичний виклик. Як і покоління королівських сімей Чарльза та Діани до них, Морган має виростити Вільяма та його брата Гаррі (Лютер Форд) у справжніх героїв, складну естафету, яку потрібно передати, коли глядачі вже знають, що наш час з ними обмежений. Просто не вистачає місця, щоб розвинути будь-якого принца, не кажучи вже про обох, у повністю реалізований персонаж", — пишуть кінокритики.

Кейт Міддлтон та принц Вільям в фіналі серіалу "Корона". Фото: Google

З самого початку "Корона" працювала над створенням переконливої драми з компонентів, які часто є її антитезою: послідовність замість новизни, обов’язок замість бажання, стоїцизм замість експресивності. Якщо це не завжди вдавалося, "Корона" принаймні виглядає як найправдивіша версія себе, запевняють кінокритики.

"Це, безсумнівно, цікавий період для британців. королівської родини, коли їхня популярність різко впала. Лейбористська партія Тоні Блера здавалася екзистенційною загрозою, і Єлизавета втратила королеву-матір у 101 рік і свою сестру, принцесу Маргарет, лише у 71 рік".

Глядачі побачать (а деякі вже встигли) Кейт Міддлтон, коли вона була студенткою Сент-Ендрюського університету — після того, як випадково зустріла свою покійну свекруху під час шопінгу з Керолл у Лондоні.

Принца Гаррі в фіналі шоу буде небагато. Його сумновідомий нацистський костюм на Геловін є третьорядним сюжетом у фіналі серіалу з посиланням на приєднання до армії.

Скандальний костюм принца Гаррі на одній з вечірок. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Discovery відзняв серіал про 22-річну українку, яка видавала себе за маленьку дитину. Також ми розповідали, що "Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону.