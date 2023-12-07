Померла зірка "Гострих картузів" — Бенджамін Софонія

Бенджамін Софонія в серіалі "Гострі картузи". Фото: стопкадр з "Гострих картузів"

Бенджамін Софонія, відомий роллю проповідника Джеремії в серіалі "Гострі картузи", помер у віці 65 років. У нього два місяці тому діагностували рак мозку.

Про це пише The Sun.

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Актор та британський поет Бенджамін Софонія 8 тижнів тому дізнався, що в нього рак мозку. Сьогодні, 7 грудня, його серце зупинилось. Поруч була дружина.

"Дружина Бенджаміна весь час була поруч з ним і була з ним, коли він пішов. Бенджамін був справжнім новатором, він дав світу так багато. Він залишив нам радісну та фантастичну спадщину: неймовірну кількість віршів, літературних творів, музики, проєктів на телебаченні і радіо", — родина померлого повідомила сумну звістку у соцмережах.

Що відомо про Бенджаміна Софонію

Він народився народився у Бірмінгемі в 1958 році. Його батько був листоношею, а мати — медсестрою. Софанія мав дисклексію, тому залишив школу у 13 років, так і не навчившись писати та читати. Проте це не завадило йому стати одним з найвідоміших поетів сучасної Британії.

Бенджамін Софонія. Фото: стопкадр з серіалу "Гострі картузи"

Софонія видав багато збірок віршів, а також п’ять романів і сім п’єс. Він був відомий своїм виконанням новаторської "дуб-поезії" під ритми реггі. Його надихнула стати письменником ручна друкарська машинка, яку він отримав у подарунок.

У 2008 році редакція Times включила його до списку 50 найкращих післявоєнних письменників Великобританії.

Бенджамін зіграв проповідника пекла в "Гострих картузах"

Світ дізнався про Бенджаміна не тільки завдяки його поезії, а ще через акторський талант. Він зіграв роль Джеремії — проповідника пекла та проклятого вогню.

"Справжній прототип мого персонажа був відомий усім, як Джиммі Ісус. Він був трохи безглуздим чоловіком, який ходив вулицями Бірмінгема з проповіддями про пекло та проклятий вогонь. Я був єдиним із Бірмінгема до кого звернулися для першої серії "Гострих картузів". Коли вони підійшли до мене, я сказав: "Як добре мати щось із Бірмінгема", — якось поділився Бенджамін своїм першим враженням про роботу на знімальному майданчику.

Бенджамін Софонія в ролі Джеремії. Фото: серіал "Гострі картузи"

Поет навчився читати і писати, щоб його не обдурили на роботі

Беджамін почав виступати перед публікою ще, коли був підлітком. Свою першу книгу опублікував після 20 років вже у Лондоні, де він навчався на курсах для дорослих.

"У той момент мені дуже подобалася поезія реггі та реп. Я думав, що всю іншу поезію написали мертві білі чоловіки, які говорили про нарциси, тоді хтось показав мені Шеллі, і я був вражений. А потім був Бернс, він використовував ритм, як репер свого часу. Тоді я зрозумів, що поезія та романи — це люди, які намагаються говорити свою правду", — розповідав Бенджамін про свій шлях у літературу.

Поет вважав, що кожен йде по власному шляху і неможливо досягти успіху, повторюючи чужу історію. Бенджамін Софонія хотів надихати людей своїм прикладом і йому це вдавалось.

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