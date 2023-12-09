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Умер актер оскароносного фильма "История любви"

9 декабря 2023 12:35
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Стас Кожушко
Редактор
Умер актер оскароносного фильма "История любви"
Американский актер Райан О'Нил в фильме "История любви". Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Умер американский актер Райан О'Нил. Он известен, в частности, по ролям в "Истории любви" и "Барри Линдони". Звезде было 82 года.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Умер Райан О'Нил

По словам сына голливудского актера Патрика, звезда умер в окружении близких, которые поддерживали его. Мужчина отметил, что родился, когда Райан О'Нил уже стал телезвездой. Вскоре актер, как заявил Патрик, превратился в голливудскую легенду, снявшись в таких фильмах как "Бумажная луна" и "Мост слишком далеко".

"Он был таким искусным в своем ремесле, так усердно работал и просто любил работать ясно и легко. Очень умный, ярый читатель авторов и журналов. Он был экспертом в запоминании страниц диалогов за час. Я надеюсь, что он гордился своей карьерой, хоть и был очень скромным", — написал Патрик в своих соцсетях.

Кадр из оскароносного фильма "История любви". Фото: Google

Патрик добавил, что его отец очень любил членов съемочных групп и всегда обращался со всеми очень хорошо. Карьера Райана О'Нила началась в конце 1950-х годов и достигла своего пика к 1970-м. Актер участвовал в сериале "Пейтон-Плейс", комедиях "Главное событие" и "Торговцы мечтами". Райан активно снимался до конца ХХ века.

В 2001 году О'Нилу диагностировали хроническую лейкемию. В 2012 году врачи также обнаружили у артиста рак простаты.

Напомним, ранее мы писали, что Бенджамин Софония, известный ролью проповедника Джеремии в сериале "Острые козырьки", умер в возрасте 65 лет. Также мы рассказывали, что отец Бритни Спирс потерял ногу.

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