Помер актор Петро Нікітін з театру Франка — деталі

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

Актор Петро Нікітін раптово помер. Він присвятив своє життя служінню театру. Останні роки грав у Національному академічного драматичному театрі імені Івана Франка.

Про це написали на офіційній сторінці театру.

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Український актор Петро Нікітін помер у віці 61 рік. Останні три роки він працював в Національному академічного драматичному театрі імені Івана Франка. Його колеги шоковані сумною звісткою.

"Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра, як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьки", — написали на сторінці театру.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

Петро Нікітін закінчив театральне відділення Харківського інституту мистецтв. Працював з різними театральними колективами, серед яких Харківський Державний Академічний драматичний театр, Центр сучасного мистецтва "Нова Сцена", а також Національний Академічний театр імені Лесі Українки.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

У театрі Франка актор грав у виставах Хассе ("Три товариші"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейське море") та інші.

Про дату та місце прощання повідомлять пізніше.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

Нагадаємо, нещодавно помер український письменник Дмитро Капранов — коли прощання. Також помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.