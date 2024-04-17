Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Помер актор Петро Нікітін з театру Франка arrow

Помер актор Петро Нікітін з театру Франка

17 квітня 2024 22:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Помер актор Петро Нікітін з театру Франка — деталі
Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Петро Нікітін раптово помер. Він присвятив своє життя служінню театру. Останні роки грав у Національному академічного драматичному театрі імені Івана Франка.  

Про це написали на офіційній сторінці театру.

Читайте також:

Відійшов у вічність актор Петро Нікітін

Український актор Петро Нікітін помер у віці 61 рік. Останні три роки він працював в Національному академічного драматичному театрі імені Івана Франка. Його колеги шоковані сумною звісткою.

"Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра, як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьки", — написали на сторінці театру.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre
Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

Петро Нікітін закінчив театральне відділення Харківського інституту мистецтв. Працював з різними театральними колективами, серед яких Харківський Державний Академічний драматичний театр, Центр сучасного мистецтва "Нова Сцена", а також Національний Академічний театр імені Лесі Українки.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre
Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

У театрі Франка актор грав у виставах Хассе ("Три товариші"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейське море") та інші.

Про дату та місце прощання повідомлять пізніше.

Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre
Український актор Петро Нікітін. Фото: facebook/frankotheatre

Нагадаємо, нещодавно помер український письменник Дмитро Капранов — коли прощання. Також  помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Київ
смерть
Іван Франко
театр
актори
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість